Общество
сегодня, 20:10
Тепло в большинстве домов обещают подать после 21.00
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Об этом сообщила в своем инстаграм мэр Липецка Евгения Уваркина.
Вечерний пост был посвящен ситуации, в которую попали жители почти 800 липецких домов. Из-за того, что рабочие липецкого филиала ПАО «Квадра» меняли прокладки расходомерной шайбы на магистральном трубопроводе, в многоэтажках были снижены параметры теплоносителя, часть домов осталась без отопления.
— Работы были необходимы, поэтому, к сожалению, их пришлось проводить сейчас, когда на улице холодно. В противном случае это могло привести к более серьёзным последствиям, — пояснила Евгения Уваркина, — Несмотря на то, что энергетики выполнили необходимый объем, нормальная работа систем теплоснабжения до сих пор не восстановлена.
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Мэр сообщила, что в режиме ВКС провела совещание с представителями управляющих компаний и ПАО «Квадра».
— Заострила внимание представителей УК на том, что работать необходимо максимально оперативно — как можно скорее восстановить отопление. После 21.00 в рабочий режим планируют ввести большую часть МКД, кроме домов в районе Матырский, там работы планируют завершить после 23.00. Кроме того, необходимо понимать, что определённое время потребуется на прогрев домов. К сожалению, при этом могут возникнуть проблемы с завоздушиванием систем, потребуется время на удаление воздуха и наладку оборудования тепловых пунктов, — написала мэр.
⠀
Евгения Уваркина посоветовала оставить заявки в ЕДС по номеру телефона 8 800 450 48 48, если батареи не прогреются до завтрашнего утра.
⠀
— Уже в 8.00 мне должны дать справку по ситуации, в том числе по всем проблемам и путям их решения. Продолжу держать ситуацию на контроле, — пообещала Уваркина.
— Работы были необходимы, поэтому, к сожалению, их пришлось проводить сейчас, когда на улице холодно. В противном случае это могло привести к более серьёзным последствиям, — пояснила Евгения Уваркина, — Несмотря на то, что энергетики выполнили необходимый объем, нормальная работа систем теплоснабжения до сих пор не восстановлена.
⠀
Мэр сообщила, что в режиме ВКС провела совещание с представителями управляющих компаний и ПАО «Квадра».
— Заострила внимание представителей УК на том, что работать необходимо максимально оперативно — как можно скорее восстановить отопление. После 21.00 в рабочий режим планируют ввести большую часть МКД, кроме домов в районе Матырский, там работы планируют завершить после 23.00. Кроме того, необходимо понимать, что определённое время потребуется на прогрев домов. К сожалению, при этом могут возникнуть проблемы с завоздушиванием систем, потребуется время на удаление воздуха и наладку оборудования тепловых пунктов, — написала мэр.
⠀
Евгения Уваркина посоветовала оставить заявки в ЕДС по номеру телефона 8 800 450 48 48, если батареи не прогреются до завтрашнего утра.
⠀
— Уже в 8.00 мне должны дать справку по ситуации, в том числе по всем проблемам и путям их решения. Продолжу держать ситуацию на контроле, — пообещала Уваркина.
35 1951
Комментарии (42)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Саня
Житель
)))
Вероника
гость***
Мнение жителя .
Мария
Замерзаем
Ну и ну...
Юля