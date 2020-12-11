Общество

сегодня, 20:10

Тепло в большинстве домов обещают подать после 21.00

35 1951
#тепло #"Квадра" #Евгения Уваркина
35
Тепло в большинстве домов обещают подать после 21.00

Об этом сообщила в своем инстаграм мэр Липецка Евгения Уваркина.

Вечерний пост был посвящен ситуации, в которую попали жители почти 800 липецких домов. Из-за того, что рабочие липецкого филиала ПАО «Квадра» меняли прокладки расходомерной шайбы на магистральном трубопроводе, в многоэтажках были снижены параметры теплоносителя, часть домов осталась без отопления.

— Работы были необходимы, поэтому, к сожалению, их пришлось проводить сейчас, когда на улице холодно. В противном случае это могло привести к более серьёзным последствиям, — пояснила Евгения Уваркина, — Несмотря на то, что энергетики выполнили необходимый объем, нормальная работа систем теплоснабжения до сих пор не восстановлена.

Мэр сообщила, что в режиме ВКС провела совещание с представителями управляющих компаний и ПАО «Квадра».

— Заострила внимание представителей УК на том, что работать необходимо максимально оперативно — как можно скорее восстановить отопление. После 21.00 в рабочий режим планируют ввести большую часть МКД, кроме домов в районе Матырский, там работы планируют завершить после 23.00. Кроме того, необходимо понимать, что определённое время потребуется на прогрев домов. К сожалению, при этом могут возникнуть проблемы с завоздушиванием систем, потребуется время на удаление воздуха и наладку оборудования тепловых пунктов, — написала мэр.

Евгения Уваркина посоветовала оставить заявки в ЕДС по номеру телефона 8 800 450 48 48, если батареи не прогреются до завтрашнего утра.

— Уже в 8.00 мне должны дать справку по ситуации, в том числе по всем проблемам и путям их решения. Продолжу держать ситуацию на контроле, — пообещала Уваркина.
35 1951
#тепло #"Квадра" #Евгения Уваркина
35

Комментарии (42)

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Саня

7 минут назад
В понедельник!!!!!
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Житель

7 минут назад
Мичурина дали отопление, батареи -кипяток
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)))

9 минут назад
Да идите вы все в....парк....
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Вероника

10 минут назад
Пока ни отопления, ни горячей воды нет (Юных Натуралистов).
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гость***

11 минут назад
21:35 ул.Советская - нет ни горячей воды, ни тепла.
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Мнение жителя .

11 минут назад
21:35 воды нет отопления тоже, ледник в квартире. А может заявление на доставку пора?
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Мария

11 минут назад
Неделина, 15 Воды и отопления нет.!!! 21.35
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Замерзаем

14 минут назад
Ну и где тепло???
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Ну и ну...

17 минут назад
В 12-00 дозвонилась до аварийки дека по тел 55-08-50, сказали авария, до вечера подадут тепло. Ага,к вечеру уже про аварию нельзя говорить.
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Юля

18 минут назад
Нет отопления Юных натуралистов. Дома маленький ребенок после болезни.
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