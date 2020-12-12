Происшествия

10 минут назад

«Квадра»: «Гидравлический режим работы системы теплоснабжения восстановлен полностью»

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#тепло #"Квадра"
«Квадра»: «Гидравлический режим работы системы теплоснабжения восстановлен полностью»

В РСО просят липчан искать проблемы отсутствия тепла в управляющих компаниях.

Как уже сообщал GOROD48, вчера жители почти 800 многоквартирных домов в Липецке попали в неприятную ситуацию - у них отключили отопление из-за проблем на магистральном теплопроводе. Работники «Квадра» устранили поломку в течение дня, и глава Липецка Евгения Уваркина заявила, что после 21.00 в рабочий режим планируют ввести большую часть МКД, кроме домов в районе Матырский, там работы планируют завершить после 23.00.

Уже восемь часов утра, а тепла в некоторых районах Липецка как не было, так и нет, судя по комментариям читателей GOROD48.

Людмила Воробьева: «23:00 остались во вчерашнем дне... тепла до сих пор нет. Батареи холодные. Ул Энергостроителей, д.5»

1: «Доватора, 2 время 7.43 утра сидим без отопления с маленьким ребенком, всю ночь на обогревателях».

Нео: «Депутатская. Почти восемь утра, воскресенье. Отопления нет. Ледник!»

Мы обратились за комментариями в «Квадру».

- Гидравлический режим работы системы теплоснабжения восстановлен полностью. Непосредственно подключением домов к системе и наладкой параметры занимаются УК, - ответили нам в пресс-службе этой ресурсоснабжающей организации.
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#тепло #"Квадра"

Комментарии (1)

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О!

2 минуты назад
Так уже авария, а не плановый ремонт!!! Куда уходят сборы Липчан??? Если уже даже около областной администрации сплошь аварии!!!
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