Происшествия
10 минут назад
«Квадра»: «Гидравлический режим работы системы теплоснабжения восстановлен полностью»
В РСО просят липчан искать проблемы отсутствия тепла в управляющих компаниях.
Как уже сообщал GOROD48, вчера жители почти 800 многоквартирных домов в Липецке попали в неприятную ситуацию - у них отключили отопление из-за проблем на магистральном теплопроводе. Работники «Квадра» устранили поломку в течение дня, и глава Липецка Евгения Уваркина заявила, что после 21.00 в рабочий режим планируют ввести большую часть МКД, кроме домов в районе Матырский, там работы планируют завершить после 23.00.
Уже восемь часов утра, а тепла в некоторых районах Липецка как не было, так и нет, судя по комментариям читателей GOROD48.
Людмила Воробьева: «23:00 остались во вчерашнем дне... тепла до сих пор нет. Батареи холодные. Ул Энергостроителей, д.5»
1: «Доватора, 2 время 7.43 утра сидим без отопления с маленьким ребенком, всю ночь на обогревателях».
Нео: «Депутатская. Почти восемь утра, воскресенье. Отопления нет. Ледник!»
Мы обратились за комментариями в «Квадру».
- Гидравлический режим работы системы теплоснабжения восстановлен полностью. Непосредственно подключением домов к системе и наладкой параметры занимаются УК, - ответили нам в пресс-службе этой ресурсоснабжающей организации.
Уже восемь часов утра, а тепла в некоторых районах Липецка как не было, так и нет, судя по комментариям читателей GOROD48.
Людмила Воробьева: «23:00 остались во вчерашнем дне... тепла до сих пор нет. Батареи холодные. Ул Энергостроителей, д.5»
1: «Доватора, 2 время 7.43 утра сидим без отопления с маленьким ребенком, всю ночь на обогревателях».
Нео: «Депутатская. Почти восемь утра, воскресенье. Отопления нет. Ледник!»
Мы обратились за комментариями в «Квадру».
- Гидравлический режим работы системы теплоснабжения восстановлен полностью. Непосредственно подключением домов к системе и наладкой параметры занимаются УК, - ответили нам в пресс-службе этой ресурсоснабжающей организации.
О!