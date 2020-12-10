Часть Левобережья останется без холодной воды

11 декабря с 10:00 до 20:00 холодную воду отключат жителям переулка Кочубея – воду подвезут по заявкам, а также в домах № 11 по улице Лутова, №№ 4, 6 по улице 9 Мая, №№ 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 22, 24 по улице Суворова, №№ 20, 21, 23 по улице Прокатной, №№ 13, 15 по улице Невского, № 30 по проспекту Мира, №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9 по улице Осипенко – цистерны с водой для питья подъедут по адресам: улица Лутова, 11, улица Прокатная, 21.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 7, 8, 9, 10 по улице 6-й Гвардейской дивизии – воду можно будет набрать возле дома № 7. Без воды останутся жильцы верхних этажей в домах №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы. Воду подвезут к дому № 6 по улице Папина.



С 10:00 до 14:00 без тепла вновь останутся жители дома № 20 по улице Новой.



С 09:00 до 12:00 отключат электричество в доме № 108 по проспекту Победы.



С 09:00 до 16:00 обесточат дома №№ 26, 29а, 31 по улице Светлова, № 35 по улице Писарева, №№ 1, 2, 3, 4, 5 по улице Амурской, №№ 8, 13, 15, 17, 19, 23 по улице Гайдара, № 14 по улице Шерстобитова, а также улицы Добровскую и Бурлакова.



Воду тепло и свет отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.

