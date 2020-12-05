Спорт
сегодня, 17:18
Липецких баскетболистов сегодня «заклевали»
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«Чебоксарские ястребы» превзошли нашу команду на 28 очков.
Липецкие баскетболисты сегодня проиграли в гостях «Чебоксарским ястребам» - 74:102.
Об игре нет смысла писать много. Почти 30-очковое преимущество хозяев говорит о многом. Результат первой четверти ещё давал надежду, что матч пройдет в упорной борьбе – 30:26 в пользу «Чебоксарских ястребов», но второй отрезок всё расставил по местам – 27:14 и на большой перерыв наши «гулливеры» ушли, проигрывая уже 17 очков.
Счёт двух следующих четвертей – 19:19 и 26:15. В концовке матча сохранялась лишь одна интрига: сумеют ли «ястребы» набрать сотню очков. И они с задачей справились – Николай Долматов совершил «миллениум» за полторы минуты до финального свистка. Долматов стал самым результативным на площадке, положив в корзину липчан 25 очков.
У «МицуБаскета» Антон Агеев набрал 16 очков, Алексей Федорчук – 15 (+9 подборов), Александр Кузнецов – 14, Константин Бреев – 13.
Дебютировал в составе липецкой команды центровой Павел Крыков, пропустивший начало сезона из-за травмы. Он принёс команде 7 очков, но чувствовалось, что форму ещё предстоит набирать: 5 баллов он набрал со штрафных, а их пяти бросков по кольцу соперников цели достиг лишь один.
Любопытно, на выезде «МицуБаскет» вынужден обходиться ограниченными людскими ресурсами. К примеру, сегодня на площадку вышли всего 9 баскетболистов. В клубе объясняют это соображениями экономии, при этом Крыков отправился на полный выезд по маршруту Тобольск-Чеборсары, но сыграть в победном матче в Тобольске не смог, поскольку выяснилось, что… он не был даже заявлен для участия в чемпионате. Проверить заранее - прошли ли документы на регистрацию игрока, в липецком клубе даже не догадались…
«МицуБаскет» занимает предпоследнее 10-е место в Суперлиге-2, являющейся третьим эшелоном отечественного баскетбола. «Чебоксарские ястребы» перед сегодняшним матчем находились ровно посередине турнирной таблицы – на 6-м месте (5 команд выше них и 5 – ниже). Неужели, если судить по сегодняшнему счёту, так велика разница в мастерстве между середняками и аутсайдерами второй Суперлиги?
Об игре нет смысла писать много. Почти 30-очковое преимущество хозяев говорит о многом. Результат первой четверти ещё давал надежду, что матч пройдет в упорной борьбе – 30:26 в пользу «Чебоксарских ястребов», но второй отрезок всё расставил по местам – 27:14 и на большой перерыв наши «гулливеры» ушли, проигрывая уже 17 очков.
Счёт двух следующих четвертей – 19:19 и 26:15. В концовке матча сохранялась лишь одна интрига: сумеют ли «ястребы» набрать сотню очков. И они с задачей справились – Николай Долматов совершил «миллениум» за полторы минуты до финального свистка. Долматов стал самым результативным на площадке, положив в корзину липчан 25 очков.
У «МицуБаскета» Антон Агеев набрал 16 очков, Алексей Федорчук – 15 (+9 подборов), Александр Кузнецов – 14, Константин Бреев – 13.
Дебютировал в составе липецкой команды центровой Павел Крыков, пропустивший начало сезона из-за травмы. Он принёс команде 7 очков, но чувствовалось, что форму ещё предстоит набирать: 5 баллов он набрал со штрафных, а их пяти бросков по кольцу соперников цели достиг лишь один.
Любопытно, на выезде «МицуБаскет» вынужден обходиться ограниченными людскими ресурсами. К примеру, сегодня на площадку вышли всего 9 баскетболистов. В клубе объясняют это соображениями экономии, при этом Крыков отправился на полный выезд по маршруту Тобольск-Чеборсары, но сыграть в победном матче в Тобольске не смог, поскольку выяснилось, что… он не был даже заявлен для участия в чемпионате. Проверить заранее - прошли ли документы на регистрацию игрока, в липецком клубе даже не догадались…
«МицуБаскет» занимает предпоследнее 10-е место в Суперлиге-2, являющейся третьим эшелоном отечественного баскетбола. «Чебоксарские ястребы» перед сегодняшним матчем находились ровно посередине турнирной таблицы – на 6-м месте (5 команд выше них и 5 – ниже). Неужели, если судить по сегодняшнему счёту, так велика разница в мастерстве между середняками и аутсайдерами второй Суперлиги?
423