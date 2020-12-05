В Становом в 2022 году построят детсад на 220 малышей

Здание будут делать по проекту аналогичного учреждения в поселке Рамонь Воронежской области.

Администрация детсада «Теремок» провела электронный аукцион на разработку проекта строительства детского сада в селе Становое. Услуги проектировщиков оценили в 850 000 рублей, но в ходе торгов на понижение цену проекта удалось сбить до 748 000 рублей.



Главное условие заказчика – разработать проект, основанный на опыте строительства детского сада, построенного в селе Рамонь Воронежской области. Учреждение дошкольного образования должно быть рассчитано на 220 малышей. Новый детсад планируют построить на улице Советской. Строительство детсада планируют на 2022 год. Проект будет реализован за счет федерального бюджета, бюджета Липецкой области, бюджета администрации Становлянского муниципального района, внебюджетных средств. Планируемая высота здания – три этажа и цоколь. Ориентировочный строительный объем здания – 24 128,85 м3, общая площадь – 5 014,3м2. В планировке здания должны предусмотреть размещение 11 групп для детей в возрасте от года до семи лет.



За проект строительства расплатятся из бюджета Становлянского района. Подрядчик должен предоставить весь проект до 31 мая 2021 года. Новый детсад должен обойтись не дороже 185,3 млн рублей.