Происшествия

сегодня, 14:18

На пригородном маршруте работал лишённый прав водитель автобуса

7 1856
#транспорт #автобус
1
На пригородном маршруте работал лишённый прав водитель автобуса

Вчера его поймали за рулём заполненного пассажирами автобуса.

Вчера сотрудниками ГИБДД был остановлен рейсовый автобус, работающий на регулярном пригородном маршруте, у водителя которого не оказалось прав. И он их не просто забыл дома: как оказалось, прав 52-летнего мужчину, имеющего 20-летний стаж вождения, ранее лишили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Пассажиров тут же высадили, а автобус отправили на штрафстоянку. Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, на водителя автобуса был составлен протокол об административном правонарушении, и уже вчера мировым судом был наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц со стороны работодателя водителя, допустившего выход на маршрут с нарушением правил дорожного движения.

Как сообщает Госавтоинспекция города Липецка, её сотрудниками регулярно проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водительского состава общественного транспорта. Так, с начала текущего года к административной ответственности привлечено 1445 водителей автобусов.
7 1856
#транспорт #автобус
1

Комментарии (7)

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ВВ

14 минут назад
Работа есть, надо было фальшивые хотя бы иметь, для отмазки
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дед

28 минут назад
зат о маски проверяют по 5 раз в день.
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Ольга

50 минут назад
Зато стоимость проезда нужно поднимать.
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12

58 минут назад
Главное чтобы в маске был !.. ))
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Шапокляк

сегодня, 14:40
Лишать лицензии ту фирму, руководитель которой позволяет такие трюки
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Смотрящий

сегодня, 14:29
Даже не удивило ... от слова совсем!
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Житель

сегодня, 14:26
Нужно давно обратить внимание сотрудникам ДПС на водителей автобусов городских маршрутов,которые ездят не пойми как и разговаривают по телефону
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