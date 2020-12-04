На пригородном маршруте работал лишённый прав водитель автобуса

Вчера его поймали за рулём заполненного пассажирами автобуса.

Вчера сотрудниками ГИБДД был остановлен рейсовый автобус, работающий на регулярном пригородном маршруте, у водителя которого не оказалось прав. И он их не просто забыл дома: как оказалось, прав 52-летнего мужчину, имеющего 20-летний стаж вождения, ранее лишили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.



Пассажиров тут же высадили, а автобус отправили на штрафстоянку. Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, на водителя автобуса был составлен протокол об административном правонарушении, и уже вчера мировым судом был наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц со стороны работодателя водителя, допустившего выход на маршрут с нарушением правил дорожного движения.



Как сообщает Госавтоинспекция города Липецка, её сотрудниками регулярно проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водительского состава общественного транспорта. Так, с начала текущего года к административной ответственности привлечено 1445 водителей автобусов.