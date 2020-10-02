В Ельце нарисовали «зебру» между заборами

Никто не ошибся: старое ограждение сняли с места нового пешеходного перехода.

«Это Елец, детка!». Так охарактеризовал ситуацию на улице Радиотехнической житель Ельца. Ему на глаза попалась необычная картина — нарисованная разметка для нового пешеходного перехода, который идет от забора к забору.Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области, автор поста поспешил с выводами.- Сейчас в Ельце идет обновление дорожного полотна. На Радиотехнической в рамках ремонта создан новый пешеходный переход. Секции старого забора, в которые он уходил, уже убрали, - сообщили в пресс-службе управления.