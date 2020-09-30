Спорт

сегодня, 16:31

Липецкий баскетбол в Кубке России: четыре поражения из четырёх

2 183
#Баскетбол #«МицуБаскет»
Липецкий баскетбол в Кубке России: четыре поражения из четырёх

Из Кубка наша команда вылетела. Надеемся на хорошую игру в чемпионате.

Липецкие баскетболисты сегодня завершили выступление в Кубке России.

Игры отборочного раунда проходили в Курске, где 6 команд боролись за единственную прямую путёвку в следующий этап. Сегодня липецкий «МицуБаскет» встретился с дублёрами питерского «Зенита», которые, как и наша команда, уже не имели шансов на продолжение борьбы. Получился по сути «товарняк», в котором победила команда с берегов Невы 62:53, отправив липецкий коллектив на последнее 6-е место в таблице.

Липчане потерпели поражения и в остальных матчах Кубка. Тон задала первая игра с челябинским «Челбаскетом». После первой четверти казалось, что наши парни сумеют навести шороху в группе – «МицуБаскет» выигрывал с преимуществом в 15 (!) очков – 28:13. Но в следующем отрезке липчане так же легко отдали преимущество – 15:30 и к большому перерыву команды подошли с равными показателями.  А в третьей четверти, которая зачастую в баскетболе оказывается ключевой, наши «гулливеры» не сдюжили – 10:23, а затем проиграли и весь матч – 71:87.

Затем Липецк ничего не смог противопоставить главным фаворитам группы «Тамбову» - 78:92 и курским «Русичам» - 82:93. В матче с хозяевами паркета очки у «МицуБаскета» набирали всего 6 игроков, но зато все – от 10 и выше. Самым результативный стал Сергей Рожков-17, по 15 баллов в активе у Дмитрия Неклюдова, Семёна Пинаева и Антона Агеева, по 10 у Константина Бреева и Александра Кузнецова.

В 1/16 финала Кубка России вышёл «Тамбов», который в решающем матче сломил сопротивление «Русичей» - 92:88. В других группах первенствовали «Чебоксарские ястребы», «Барнаул», «Локомотив-Кубань-2-ЦОП» (Краснодар). Ещё две команды будут выбраны из занявших вторые места в группах.

Отметим, что все участники отборочного раунда в Курске готовятся выступать в Суперлиге-2 чемпионата России. Подал заявку туда и «МицуБаскет», до этого игравший в любительском чемпионате ЦФО.

Суперлига-2 – это третий по силе эшелон российского баскетбола, аналог второго футбольного дивизиона, в котором выступает липецкий «Металлург». 

Фото БК «Русичи»


2 183
#Баскетбол #«МицуБаскет»

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

цирк

37 минут назад
одни доходяги ,пусть наденут маски и идут улицу хотя бы подметать ,эти ,,котики,,-143 процента
ответить

Перри Мейсон

53 минуты назад
Где??.)))
ответить

Еще в рубрике

Рурахм из Данкова «задушил» трёх соперников и поедет на чемпионат России
#грэпплинг #единоборства
Рурахм из Данкова «задушил» трёх соперников и поедет на чемпионат России

17 минут назад

Спорт
Липецкая спортсменка сначала выиграла финал Кубка России, а затем на «скорой» уехала в больницу
#панкратион #рукопашный бой #«Динамо»
Липецкая спортсменка сначала выиграла финал Кубка России, а затем на «скорой» уехала в больницу

сегодня, 15:30

Спорт
«Самсон» из Ельца быстрее всех передвинул 7-тонный грузовик в Туле
#силовой экстрим #Александр Кузтмин #стронгмэн
4
«Самсон» из Ельца быстрее всех передвинул 7-тонный грузовик в Туле

вчера, 13:17

Спорт
Липецкие гребцы помогли сборной России добыть «золото» первенства Европы
#академическая гребля
5
Липецкие гребцы помогли сборной России добыть «золото» первенства Европы

28.09.2020 16:08

Спорт
Матч чуть не завершился дракой – видеообзор встречи «Металлурга» и «Химика-Арсенала»
#футбол #«Металлург» #видеообзор
Матч чуть не завершился дракой – видеообзор встречи «Металлурга» и «Химика-Арсенала»

28.09.2020 13:24

Спорт
Первый домашний матч в Суперлиге липецкие волейболистки проиграли без болельщиков
#волейбол #ВК «Липецк»
3
Первый домашний матч в Суперлиге липецкие волейболистки проиграли без болельщиков

27.09.2020 21:48

Спорт