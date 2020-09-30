Липецкий баскетбол в Кубке России: четыре поражения из четырёх

Из Кубка наша команда вылетела. Надеемся на хорошую игру в чемпионате.

Липецкие баскетболисты сегодня завершили выступление в Кубке России.Игры отборочного раунда проходили в Курске, где 6 команд боролись за единственную прямую путёвку в следующий этап. Сегодня липецкий «МицуБаскет» встретился с дублёрами питерского «Зенита», которые, как и наша команда, уже не имели шансов на продолжение борьбы. Получился по сути «товарняк», в котором победила команда с берегов Невы 62:53, отправив липецкий коллектив на последнее 6-е место в таблице.Липчане потерпели поражения и в остальных матчах Кубка. Тон задала первая игра с челябинским «Челбаскетом». После первой четверти казалось, что наши парни сумеют навести шороху в группе – «МицуБаскет» выигрывал с преимуществом в 15 (!) очков – 28:13. Но в следующем отрезке липчане так же легко отдали преимущество – 15:30 и к большому перерыву команды подошли с равными показателями. А в третьей четверти, которая зачастую в баскетболе оказывается ключевой, наши «гулливеры» не сдюжили – 10:23, а затем проиграли и весь матч – 71:87.Затем Липецк ничего не смог противопоставить главным фаворитам группы «Тамбову» - 78:92 и курским «Русичам» - 82:93. В матче с хозяевами паркета очки у «МицуБаскета» набирали всего 6 игроков, но зато все – от 10 и выше. Самым результативный стал Сергей Рожков-17, по 15 баллов в активе у Дмитрия Неклюдова, Семёна Пинаева и Антона Агеева, по 10 у Константина Бреева и Александра Кузнецова.В 1/16 финала Кубка России вышёл «Тамбов», который в решающем матче сломил сопротивление «Русичей» - 92:88. В других группах первенствовали «Чебоксарские ястребы», «Барнаул», «Локомотив-Кубань-2-ЦОП» (Краснодар). Ещё две команды будут выбраны из занявших вторые места в группах.Отметим, что все участники отборочного раунда в Курске готовятся выступать в Суперлиге-2 чемпионата России. Подал заявку туда и «МицуБаскет», до этого игравший в любительском чемпионате ЦФО.Суперлига-2 – это третий по силе эшелон российского баскетбола, аналог второго футбольного дивизиона, в котором выступает липецкий «Металлург».