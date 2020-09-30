Общество

20 минут назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

Сегодня среда, 30 сентября. В Липецке усиливают наблюдение над соблюдением масочного режима в транспорте, обсуждают судьбу советского декора, завершают прием заявлений на «коронавирусные» детские пособия. 

Погода

В среду в Липецке ожидается теплая сухая погода: переменная облачность, преимущественно без осадков, температура днем — до +22 градусов.

Коммуналка

Большую часть среды придется провести без холодной воды жильцам домов в 15 микрорайоне, районе Опытной станции, в Подгорном и в Матырском. Электричество отключат в СНТ «Дачный-1» и «Металлург-3».

Дороги

В среду городские дорожники проведут уборку улиц в разных частях Липецка. Чище сегодня должно стать на улицах Терешковой, Циолковского, Шкатова, Орловской, Гайдара. С этих улиц вывезут сметенный с дорог и из дворов грунт, помоют асфальт.

Быстро и вкусно

Сырные вафли по рецепту Дарьи готовятся всего двадцать минут.

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СЫРНЫЕ ВАФЛИ Кому простой рецепт нереально вкусных сырных вафель к завтраку? Готовятся они очень легко, а на вкус просто бомба! Сыр выбирайте хороший с натуральным составом, чтобы вафли получились с нежным сливочным вкусом. Мне очень нравится «Брест-Литовск Классический». Вообще это универсальный сыр: замечательно подходит и на каждый день, и в выпечке ведет себя отлично: хорошо плавится и придает блюду румяную корочку! ⠀ ИНГРЕДИЕНТЫ: ⠀ 100 г полутвердого сыра 100 г муки 100 г мягкого творога 40 мл молока 1 яйцо Соль, зелень ⠀ ПРИГОТОВЛЕНИЕ: ⠀ Сыр смешиваем с мукой. В полученную массу вводим яйцо, мягкий творог, молоко и тщательно перемешиваем. Добавляем соль, зелень и ещё раз смешиваем все ингредиенты. Распределяем тесто по поверхности вафельницы и выпекаем в течение нескольких минут. ⠀ По желанию готовые вафли можно посыпать зелёным луком перед подачей. Приятного аппетита! #пп#ппрецепты #ппдесерты #ппзавтрак#ппдневник #правильноепитание #правильноепитаниедляпохудения #правильноепитаниеэтовкусно #похудение#похудетьлегко#доброеутро #доброеутро_Липецк

Публикация от ДАРЬЯ| РЕЦЕПТЫ|МАТЕРИНСТВО (@mamastepaski)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram или «Вконтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Без масок — пешком

30 сентября в городском транспорте усиливается контроль над соблюдением масочного режима. Теперь в случае нарушения пассажирами противоэпидемических норм водитель вправе отказать им в проезде. В транспорте обещают постоянно проводить рейды и выявлять COVID-диссидентов. Кстати, за проезд в автобусе или трамвае без маски грозит штраф до 30 000 рублей.

Налетай — торопись

Сегодня — последний день для оформления многих выплат. Успейте получить все положенные вам деньги:

- заемщики, заключившие до 3 апреля 2020 года кредитный договор, вправе обратиться за «кредитными каникулами»;

- семьи с детьми могут обратиться в Пенсионный фонд за назначением выплат, предусмотренных указами президента РФ в связи с распространением коронавируса.

Также 30 сентября истекает срок, когда договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты, или свидетельства о прохождении ТО.

Судьба гвоздики

Архитекторы просят липчан обсудить предложение Ильи Варламова о сохранении советского декора на жилом доме по проспекту Мира. На фасаде здания расположена гвоздика, которая когда-то подсвечивалась. Ее нужно привести в порядок или убрать?



Идеи на вечер

Ставим чайник, кутаемся в плед, включаем фильм. Если с первыми компонентами все просто, то с выбором кино на вечер часто происходит затык: «Это видели, это не знаем, это еще что?». Мы постарались собрать для вас несколько фильмов, снятых с безупречным вкусом.

Историческая драма «Анна и Король» (1999 год, 12+). Красоты Таиланда и талант Джоди Фостер, помноженные на прекрасный сценарий — что еще нужно для успеха и «Оскара» за декорации и костюмы?


Биографическая мелодрама «Девушка с жемчужной сережкой» (2003 год, 16+). В компании старлетки Скарлетт Йоханссон на фоне пасторальных пейзажей разгадываем тайны загадочного Йоханнеса Вермеера.


Криминальная комедия «Джентльмены» (18+, 2019). Гремучая смесь Гая Риччи - Хью Грант, Мэттью Макконахи и Колин Фарелл в одном фильме. Крепкий сюжет с неожиданной развязкой, приправленный атмосферным саундтреком и безупречным английским стилем. 



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#доброе утро

Комментарии (1)

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Древний

8 минут назад
Утро 33 автобус больше половины без масок замечания от водителя никакого
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