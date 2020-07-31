Липецкие туристы выбирали в 2019 году Турцию и Абхазию

98 туристских фирм работали в Липецкой области в 2019 году. Всего они реализовали жителям 8 438 турпакетов, в том числе 2 663 по России и 5 775 по другим странам.

К помощи турфирм отдыхающие обращались реже – их услугами воспользовались 22 160 граждан России, на 8,7% меньше, чем годом раньше.



Туры за рубеж (в дальнее и ближнее зарубежье) приобрели 14 441 человек, на 2,9% меньше 2018 года. Охотнее всего липчане выбирали отдых в Турции (44%), Абхазии (7%), Тунисе и Таиланде (по 6%), Греции, Доминиканской республике, Испании и Объединенных арабских эмиратах (по 4%).



В путешествия по России отправились 7 719 человек. Половина из них посетили Краснодарский край. Неизменно популярен у россиян отдых в Республике Крым (19% от общей численности туристов, отдохнувших в России), Санкт-Петербурге (14%), в Москве и Ставропольском крае (по 3%), сообщает Липецкстат.

