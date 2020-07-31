Общество

сегодня, 14:53

Липецкие туристы выбирали в 2019 году Турцию и Абхазию

5 512
#туризм
1
Липецкие туристы выбирали в 2019 году Турцию и Абхазию

98 туристских фирм работали в Липецкой области в 2019 году. Всего они реализовали жителям 8 438 турпакетов, в том числе 2 663 по России и 5 775 по другим странам.

К помощи турфирм отдыхающие обращались реже – их услугами воспользовались 22 160 граждан России, на 8,7% меньше, чем годом раньше. 

Туры за рубеж (в дальнее и ближнее зарубежье) приобрели 14 441 человек, на 2,9% меньше 2018 года. Охотнее всего липчане выбирали отдых в Турции (44%), Абхазии (7%), Тунисе и Таиланде (по 6%), Греции, Доминиканской республике, Испании и Объединенных арабских эмиратах (по 4%).  

В путешествия по России отправились 7 719 человек. Половина из них посетили Краснодарский край. Неизменно популярен у россиян отдых в Республике Крым (19% от общей численности туристов, отдохнувших в России), Санкт-Петербурге (14%), в Москве и Ставропольском крае (по 3%), сообщает Липецкстат. 
5 512
#туризм
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

отдыхающее за границей стадо

19 минут назад
Нона, все уже привезли, только аукнется это чуть позже.
ответить

Нона

32 минуты назад
Коронавирус, конечно, все пачками отдыхают и никто и ничего не привозит.
ответить

Ктулху

50 минут назад
Это всего лишь статистика. В этом году просто .... Абхазия закрыта. Можно доехать только до границы с ней, а там действие справки заканчивается и можно обратно в Сочи, за короновирусом ехать. Крым вообще не тема, воды нет, жара, всё по цене локомотива. В море какашки плавают. В зависимости от течения. Турция это хорошо, но непонятно что там со второй волной, а то на полгода застрять можно. Лучший отдых в деревне, у тётки, с самогоном и огурчиками.
ответить

Личи

сегодня, 15:23
Когда откроют Абхазию? Сколько можно издеваться над людьми?
ответить

Коронавирус

сегодня, 15:20
А что вы хвалитесь своими туристами?! Вот подхватят на югах меня и привезут в Липецк. Опять эпидемия...
ответить

Еще в рубрике

Осенью на улице Водопьянова появится тротуар и велодорожка, а жители Сокола получат новую площадь
#улица Водопьянова #улица Баумана #площадь Заводская
Осенью на улице Водопьянова появится тротуар и велодорожка, а жители Сокола получат новую площадь

29 минут назад

Общество
Десять дней обязанности губернатора будет исполнять Николай Тагинцев
#губернатор #отпуск
5
Десять дней обязанности губернатора будет исполнять Николай Тагинцев

41 минуту назад

Общество
Улица Интернациональная будет перекрыта на неделю из-за ремонта газовых сетей
#дорожные работы
3
Улица Интернациональная будет перекрыта на неделю из-за ремонта газовых сетей

сегодня, 15:24

Общество
Вeauty-процедуры для Александра Пушкина
#памятник Пушкину
5
Вeauty-процедуры для Александра Пушкина

сегодня, 13:25

Общество
Прокуратура потребовала ликвидировать нелегальную свалку на окраине Липецка
#свалка #мусор
5
Прокуратура потребовала ликвидировать нелегальную свалку на окраине Липецка

сегодня, 12:24

Общество
Липецкие выпускницы показали свои платья
#выпускной #соцсети
Липецкие выпускницы показали свои платья

сегодня, 12:11

Общество