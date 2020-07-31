Общество
56 минут назад
Прокуратура потребовала ликвидировать нелегальную свалку на окраине Липецка
В районе улицы Никитина образовалась мусорка площадью примерно в 180 квадратных метров.
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по публикации GOROD48 «На окраине Липецка нашли гигантскую свалку». В ходе выездной проверки было установлено, что площадь нелегальной свалки на улице Никитина (окраина поселка Тракторостроителей) составляет не менее 179 квадратных метров.
- В соответствии с действующим законодательством охрана окружающей среды в части соблюдения требований законности при обращении с отходами производства и потребления возложена не только на собственников и арендаторов земельных участков, но и на иных лиц. Земельный участок находится в границах городского округа город Липецк, в связи с чем ответственным за выявленное нарушение является структурное подразделение администрации города – департамент дорожного хозяйства и благоустройства, - сообщает Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура
В адрес мэра Липецка внесено представление об устранении нарушений законодательства, то есть — о необходимости ликвидации свалки.
Добавим, что уборка мусора на улице Никитина началась еще в середине июля. Хлам вывозят "КамАЗами".
- В соответствии с действующим законодательством охрана окружающей среды в части соблюдения требований законности при обращении с отходами производства и потребления возложена не только на собственников и арендаторов земельных участков, но и на иных лиц. Земельный участок находится в границах городского округа город Липецк, в связи с чем ответственным за выявленное нарушение является структурное подразделение администрации города – департамент дорожного хозяйства и благоустройства, - сообщает Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура
В адрес мэра Липецка внесено представление об устранении нарушений законодательства, то есть — о необходимости ликвидации свалки.
Добавим, что уборка мусора на улице Никитина началась еще в середине июля. Хлам вывозят "КамАЗами".
город