Общество

сегодня, 15:41

Памятник Пушкину отправлен на реставрацию

362
#памятник
Памятник Пушкину отправлен на реставрацию

В Липецке обновят памятник Александру Пушкину. Фигуру поэта уже сняли с постамента. 

Во время ремонта рабочие обновят облицовку основания монумента и два малых постамента с табличками: на них тоже заменят облицовку. Сам памятник очистят от грязи и пыли, и установят на новое гранитное покрытие. 

- Памятник будет стоять на цельной гранитной плите размером 170 на 120 сантиметров. Это исключит проседание и растрескивание платформы, - сообщили в администрации Липецка.

В Пушкинском сквере, на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», приведут в порядок лавочки и уличную библиотеку. 

Работы в сквере обойдутся почти в 250 тысяч рублей.



362
#памятник

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