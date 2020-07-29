Памятник Пушкину отправлен на реставрацию

В Липецке обновят памятник Александру Пушкину. Фигуру поэта уже сняли с постамента.

Во время ремонта рабочие обновят облицовку основания монумента и два малых постамента с табличками: на них тоже заменят облицовку. Сам памятник очистят от грязи и пыли, и установят на новое гранитное покрытие.



- Памятник будет стоять на цельной гранитной плите размером 170 на 120 сантиметров. Это исключит проседание и растрескивание платформы, - сообщили в администрации Липецка.



В Пушкинском сквере, на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», приведут в порядок лавочки и уличную библиотеку.



Работы в сквере обойдутся почти в 250 тысяч рублей.







