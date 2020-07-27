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Евгения Уваркина взялась за Каменный лог

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#благоустройство #каменный лог
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Евгения Уваркина взялась за Каменный лог

Мэр Липецка вышла на большую прогулку по главной рекреационной зоне города и наметила планы.

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина в Instagram рассказала о своей прогулке по Липецку. Мэр выбрала большой и «больной» маршрут – от «Елецкого» на Зеленый остров через Каменный лог.

- Задача, пусть и не на ближайшую перспективу, создать пешеходный маршрут через весь город, который соединит общественные пространства. Наш маршрут проходил через Каменный Лог. Понимаю, что это особенная территория с невероятным потенциалом. И подходить к её благоустройству нужно осторожно. Необходимо создавать точки активности, зоны притяжения, но при этом беречь природу. Прогулка оказалась непростой. Скажу даже так – местами было очень сложно. Но я считаю, что хотя бы раз нужно пройти по этому маршруту, чтобы понять, как развивать Каменный Лог и прилегающие к нему территории. Это начало большой работы, - анонсировала Евгения Уваркина.



Благоустройство Каменного лога под большую городскую зону отдыха началось еще при Михаиле Гулевском. Благоустройство стали выполнять «ячейками». Первая – зона спорта и отдыха в 15 микрорайоне, вторая – Городище, а вот зона у Центрального рынка практически не сдвинулась с мертвой точки из-за смерти руководителей подрядной организации, которой отдали контракт.
61 3493
#благоустройство #каменный лог
3

Комментарии (61)

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Ольга

1 минуту назад
Улицой Советской лучше занялись. Страмота одна, у драмтеатра что за клумба.,цветов не хватило. Нет в городе хорошего хозяйств Ника, одни панты а в логу хотя-бы деревья попелили и то хорошо.
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Житель

3 минуты назад
Отремонтировать поликлиники и детсады надо в первую очередь. А не кусты стричь.
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Вася Куролесов

4 минуты назад
"Пять -шесть фестивалей в год". " ...И курьеры, курьеры, двадцать пять тысяч одних курьеров" (Н.В.Гоголь)
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КОРОТКАЯ У НАС ПАМЯТЬ ! ))) 21.11.2017 14:03

7 минут назад
Олег п, так УЖЕ ! Говоря о расходах, Татьяна Григорова сообщила, что львиную их долю - 5,7 млрд рублей - получит департамент образования мэрии. Департаменту культтуризма перепадет 338 млн рублей, департаменту физической культуры и спорта - 210 миллионов. Еще 1,3 млрд рублей будут потрачены на благоустройство: ремонт дорог, реконструкцию стадиона «Металлург», создание условий для отдыха горожан в парках города и ------------------------Каменном логе, -----------------------расширение производственных мощностей муниципальной ОЭЗ - технопарка «Липецк»…
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КОРОТКАЯ У НАС ПАМЯТЬ ! ))) 21.11.2017 14:03

8 минут назад
Большие надежды в мэрии снова питают на попадание Липецка в федеральный проект развития внутреннего туризма - в этом году город пролетел мимо кремлевской кассы. Если муниципальную заявку поддержат на уровне правительства (что сомнительно), то у нас начнут развивать кластер Липецкие курорты. Предполагается, что тогда его бюджет составит 4,8 млрд рублей - больше всех годовых собственных доходов муниципалитета! При этом из городской казны на эти самые несуществующие курорты потратят копейки. Ожидается, что на 3,3 млрд рублей раскошелятся некие инвесторы, 784 миллиона даст Дмитрий Медведев и 668 миллионов - губернатор.
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Олег п

10 минут назад
Вот это мне уже нравится, Женька тебе респект первый раз от меня если реализуешь всё это
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стоп

11 минут назад
Пожалуйста, оставьте в покое липецк! Хватит уже вашего "благоустройства"! мы до сих пор от нижнего отойти не можем....
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Animal planet.

11 минут назад
Кто дал право хозяйничать в городе,да ещё таким варварским методом. Зачем столько фестивалей в городе,кому они нужны???? Гуля вернись!
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Animal planet.

18 минут назад
Все это очень мерзко. Особенно мерзкое ощущение оставляет тот факт,что изуродовали Зелёный остров,не посоветовавшись с жителями Липецка. Оставьте природу в покое.
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Зачем про это писать?

19 минут назад
Занятие фигней на деньги налогоплательщиков - это не новость. Это обычное развлечение местных воров - руководителей. Кому интересна балалайка?
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