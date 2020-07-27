Общество
сегодня, 08:41
Евгения Уваркина взялась за Каменный лог
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Мэр Липецка вышла на большую прогулку по главной рекреационной зоне города и наметила планы.
Глава администрации Липецка Евгения Уваркина в Instagram рассказала о своей прогулке по Липецку. Мэр выбрала большой и «больной» маршрут – от «Елецкого» на Зеленый остров через Каменный лог.
- Задача, пусть и не на ближайшую перспективу, создать пешеходный маршрут через весь город, который соединит общественные пространства. Наш маршрут проходил через Каменный Лог. Понимаю, что это особенная территория с невероятным потенциалом. И подходить к её благоустройству нужно осторожно. Необходимо создавать точки активности, зоны притяжения, но при этом беречь природу. Прогулка оказалась непростой. Скажу даже так – местами было очень сложно. Но я считаю, что хотя бы раз нужно пройти по этому маршруту, чтобы понять, как развивать Каменный Лог и прилегающие к нему территории. Это начало большой работы, - анонсировала Евгения Уваркина.
Благоустройство Каменного лога под большую городскую зону отдыха началось еще при Михаиле Гулевском. Благоустройство стали выполнять «ячейками». Первая – зона спорта и отдыха в 15 микрорайоне, вторая – Городище, а вот зона у Центрального рынка практически не сдвинулась с мертвой точки из-за смерти руководителей подрядной организации, которой отдали контракт.
- Задача, пусть и не на ближайшую перспективу, создать пешеходный маршрут через весь город, который соединит общественные пространства. Наш маршрут проходил через Каменный Лог. Понимаю, что это особенная территория с невероятным потенциалом. И подходить к её благоустройству нужно осторожно. Необходимо создавать точки активности, зоны притяжения, но при этом беречь природу. Прогулка оказалась непростой. Скажу даже так – местами было очень сложно. Но я считаю, что хотя бы раз нужно пройти по этому маршруту, чтобы понять, как развивать Каменный Лог и прилегающие к нему территории. Это начало большой работы, - анонсировала Евгения Уваркина.
Благоустройство Каменного лога под большую городскую зону отдыха началось еще при Михаиле Гулевском. Благоустройство стали выполнять «ячейками». Первая – зона спорта и отдыха в 15 микрорайоне, вторая – Городище, а вот зона у Центрального рынка практически не сдвинулась с мертвой точки из-за смерти руководителей подрядной организации, которой отдали контракт.
61 3493
Комментарии (61)
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Ольга
Житель
Вася Куролесов
КОРОТКАЯ У НАС ПАМЯТЬ ! ))) 21.11.2017 14:03
КОРОТКАЯ У НАС ПАМЯТЬ ! ))) 21.11.2017 14:03
Олег п
стоп
Animal planet.
Animal planet.
Зачем про это писать?