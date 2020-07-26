сегодня, 13:24
В Липецкую область вернулась жара
В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов тепла, днем ожидается от 27 до 29 градусов тепла.
27 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году — 7 градусов тепла.
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