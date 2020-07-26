Общество

сегодня, 13:24

В Липецкую область вернулась жара

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#погода #жара
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В Липецкую область вернулась жара

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 11 до 16 градусов тепла, днем будет от 26 до 31 градуса.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов тепла, днем ожидается от 27 до 29 градусов тепла.

27 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году — 7 градусов тепла.
4 1261
#погода #жара
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Комментарии (4)

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Ваш тренер

сегодня, 15:44
Плохая новость....Надоело уже это долбаное лето!!
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12 oz. Mouse

сегодня, 14:30
Вернулась жара - вернутся и утопленники. косяками поплывут..
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Плехановский

сегодня, 13:43
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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Кащенко вский

сегодня, 13:34
Скорей бы лето! А то достал уже этот мороз! И надоело каждый день во дворе снег чистить!
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