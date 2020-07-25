На игровой площадке в Детском парке рабочие укладывают покрытие

На игровой площадке в Детском парке подрядчик уложил песчаную подушку под прорезиненное покрытие. Пятисантиметровой подушки достаточно, чтобы создать эффект амортизации и уберечь прорезиненное покрытие площадки от преждевременного разрушения.



Как пояснили в департаменте градостроительства и архитектуры, осенью в парке смонтируют современные игровые комплексы. Оборудование для детской площадки – навесной мост, несколько вертушек-чаш, игровые и спортивные снаряды, а также горизонтальные качели и качели-маятники – закупили у известной европейской фирмы-производителя.



Одновременно продолжаются работы в самом парке. У центрального входа ремонтируют и укрепляют подпорные стенки. На постаменте памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, демонтируют старое покрытие и укладывают новую плитку.



Работы по благоустройству Верхнего парка ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

