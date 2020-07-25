Общество

вчера, 18:58

На игровой площадке в Детском парке рабочие укладывают покрытие

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#Детский парк #благоустройство
На игровой площадке в Детском парке рабочие укладывают покрытие
На игровой площадке в Детском парке подрядчик уложил песчаную подушку под прорезиненное покрытие. Пятисантиметровой подушки достаточно, чтобы создать эффект амортизации и уберечь прорезиненное покрытие площадки от преждевременного разрушения.
 
Как пояснили в департаменте градостроительства и архитектуры, осенью в парке смонтируют современные игровые комплексы. Оборудование для детской площадки – навесной мост, несколько вертушек-чаш, игровые и спортивные снаряды, а также горизонтальные качели и качели-маятники – закупили у известной европейской фирмы-производителя.
 
Одновременно продолжаются работы в самом парке. У центрального входа ремонтируют и укрепляют подпорные стенки. На постаменте памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, демонтируют старое покрытие и укладывают новую плитку. 
 
Работы по благоустройству Верхнего парка ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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#Детский парк #благоустройство

Комментарии (12)

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непониматель

вчера, 22:46
Читатель, а с чего вы взяли, что это сайт администрации города?
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Читатель

вчера, 22:21
госпожа Уваркина, не забудьте озеленить парк, многие деревья спилены, а новые Зеленхоз не высаживает
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Справедливости! Здесь и сейчас!

вчера, 21:29
Интересно, через сколько дней/недель, дней начнёт разрушаться покрытие и поплывёт плитка?
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Гостья

вчера, 21:16
Скажите,, там и было все платным. На детскую площадку даже с годовалых деньги брали. Сейчас решили все в приличный вид привести, чтоб не так обидно было деньги платить
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123

вчера, 20:16
5 см. под резиновое покрытие, деньги наветер оно разрушится, на песчанную подушку: шебень 10см+15 см песка
ответить

!!!???!!!!?????

вчера, 19:54
Средства тратят в рамках федерального проекта, а вход на площадку, огороженную железным забором, ПЛАТНЫЙ. Скоро за воздух платить будем!!!???!!!
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Что опять?

вчера, 19:35
Так её там только уложили
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Гостья

вчера, 19:35
Изпоганили детям лето,то ограничения ,теперь сняли а сводить детей не куда,все изуродовали
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12

вчера, 19:32
К Новому Году спешат !....
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Ваш тренер

вчера, 19:24
Испохабливание парков продолжается..Бездари и до Верхнего добрались....
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