Происшествия

57 минут назад

Установка мобильного приложения обошлась липчанину в 100 000 рублей

1 1331
#мошенничество #обман
2
Установка мобильного приложения обошлась липчанину в 100 000 рублей

Злоумышленники успешно маскируются под работников банка и похищают деньги клиентов.

24 мая в Липецкой области полиция зарегистрировала ряд заявлений о мошенничестве. Пострадавшие лишились разных сумм – от 3 600 до 156 000 рублей. Самый большой ущерб получили те, кто столкнулся с мошенниками, представляющимися работниками банка.

Так, 79-летний житель Липецкой области, поверив, что ему звонят из банка, лишился 63 000 рублей. 48-летнему мужчине из «банка» за день позвонили шесть раз. Итог – исчезновение 156 000 рублей. 53-летний липчанин проверил «банковским работникам», установил мобильное приложение и потерял 100 000 рублей.

Кроме того, липчане столкнулись с обманом при покупке товаров в интернете. У жителя Липецка, который покупал холодильник, мошенники выманили 21 000 рублей. 23-летняя девушка покупала свадебное платье и лишилась 8 000 рублей. 29-летняя липчанка при покупке пары обуви потеряла 3 600 рублей, а 54-летний мужчина, покупавший авточехлы, – 4 700 рублей.




1 1331
#мошенничество #обман
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пенсионер

9 минут назад
Впали бы лет по 15 без всякого УД, отзвонились бы. А это так пока следствие он уже наказание отбыл, или по УД прям из зала суда.
ответить

Еще в рубрике

50-летний липчанин увидел заведенный трактор и вволю на нем накатался
#трактор
5
50-летний липчанин увидел заведенный трактор и вволю на нем накатался

сегодня, 09:02

Происшествия
В столкновении «ВАЗа» и «Мерседеса» пострадала 26-летняя женщина
#авария #ДТП
2
В столкновении «ВАЗа» и «Мерседеса» пострадала 26-летняя женщина

сегодня, 08:50

Происшествия
В центре Липецка выставлено оцепление
#подозрительный предмет
18
В центре Липецка выставлено оцепление

вчера, 18:09

Происшествия
Пожарные выломали решетку на окне на улице Космонавтов
#пожар #МЧС
13
Пожарные выломали решетку на окне на улице Космонавтов

вчера, 17:52

Происшествия
«Подбежал сзади и ударил ножом в поясницу»
#нападение
21
«Подбежал сзади и ударил ножом в поясницу»

вчера, 15:06

Происшествия
В Липецке сгорела иномарка и садовый дом
#пожар #МЧС
3
В Липецке сгорела иномарка и садовый дом

вчера, 14:53

Происшествия