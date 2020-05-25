Установка мобильного приложения обошлась липчанину в 100 000 рублей

Злоумышленники успешно маскируются под работников банка и похищают деньги клиентов.

24 мая в Липецкой области полиция зарегистрировала ряд заявлений о мошенничестве. Пострадавшие лишились разных сумм – от 3 600 до 156 000 рублей. Самый большой ущерб получили те, кто столкнулся с мошенниками, представляющимися работниками банка.



Так, 79-летний житель Липецкой области, поверив, что ему звонят из банка, лишился 63 000 рублей. 48-летнему мужчине из «банка» за день позвонили шесть раз. Итог – исчезновение 156 000 рублей. 53-летний липчанин проверил «банковским работникам», установил мобильное приложение и потерял 100 000 рублей.



Кроме того, липчане столкнулись с обманом при покупке товаров в интернете. У жителя Липецка, который покупал холодильник, мошенники выманили 21 000 рублей. 23-летняя девушка покупала свадебное платье и лишилась 8 000 рублей. 29-летняя липчанка при покупке пары обуви потеряла 3 600 рублей, а 54-летний мужчина, покупавший авточехлы, – 4 700 рублей.









