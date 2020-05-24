Происшествия

сегодня, 17:52

Пожарные выломали решетку на окне на улице Космонавтов

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#пожар #МЧС
2
Пожарные выломали решетку на окне на улице Космонавтов

В Липецке загорелась кухня в общежитии.

Сегодня, 24 мая в Липецке на улице Космонавтов, 16 загорелась квартира на первом этаже общежития.

Как сообщают очевидцы, для ликвидации пожара была выломана решетка на окне.

Примечательно, что также с торца дома только на втором этаже недавно был пожар. Об этом сейчас говорит обуглившийся оконный проем.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место выезжали четыре отделения пожарных и автолестница. Возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров на кухне.
4 1427
#пожар #МЧС
2

Комментарии (4)

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кокс

21 минуту назад
эти общежитии постоянно горят по ул Космонавтов от ост Дворец Спорта Звездный до самой Пятерочки которая на ул Терешковой может стоит проверить им проводку ?
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Алканы

25 минут назад
Рулят?
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Там проводки с 55 годов

41 минуту назад
Управляшки забили давно на эти молодожёнки , туда заходить страшно и запах непередаваемый
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Лорна

46 минут назад
Хорошо помню этот дом, он был рядом с моей школой 55, которая в те годы еще была обычной, не " Лингвист," как сейчас, и там в 90-е проживало много ребят, которые у нас учились, были и с моего класса, правда теперь они уже давно уехали оттуда кто куда.
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