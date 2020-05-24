Происшествия
сегодня, 17:52
Пожарные выломали решетку на окне на улице Космонавтов
В Липецке загорелась кухня в общежитии.
Сегодня, 24 мая в Липецке на улице Космонавтов, 16 загорелась квартира на первом этаже общежития.
Как сообщают очевидцы, для ликвидации пожара была выломана решетка на окне.
Примечательно, что также с торца дома только на втором этаже недавно был пожар. Об этом сейчас говорит обуглившийся оконный проем.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место выезжали четыре отделения пожарных и автолестница. Возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров на кухне.
Как сообщают очевидцы, для ликвидации пожара была выломана решетка на окне.
Примечательно, что также с торца дома только на втором этаже недавно был пожар. Об этом сейчас говорит обуглившийся оконный проем.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место выезжали четыре отделения пожарных и автолестница. Возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров на кухне.
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