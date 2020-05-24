Пожарные выломали решетку на окне на улице Космонавтов

В Липецке загорелась кухня в общежитии.

Сегодня, 24 мая в Липецке на улице Космонавтов, 16 загорелась квартира на первом этаже общежития.



Как сообщают очевидцы, для ликвидации пожара была выломана решетка на окне.



Примечательно, что также с торца дома только на втором этаже недавно был пожар. Об этом сейчас говорит обуглившийся оконный проем.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место выезжали четыре отделения пожарных и автолестница. Возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров на кухне.