В Липецкой области прекратятся дожди и потеплеет до +20

25 мая атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 11 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, туман, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем будет от 15 до 20 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов тепла, днем ожидается от 17 до 19 градусов тепла.

24 мая стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 2 градуса тепла.