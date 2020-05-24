Погода в Липецке

47 минут назад

В Липецкой области прекратятся дожди и потеплеет до +20

1 765
#переменная облачность
В Липецкой области прекратятся дожди и потеплеет до +20

25 мая атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 11 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, туман, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем будет от 15 до 20 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов тепла, днем ожидается от 17 до 19 градусов тепла.  

24 мая стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 2 градуса тепла.


1 765
#переменная облачность

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

777

37 минут назад
Теплый сентябрь компенсирует холодную аномалию мая теплой.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке выпал град размером с фасоль
#гроза #град
5
В Липецке выпал град размером с фасоль

сегодня, 14:00

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди, грозы и до +17
В Липецкой области дожди, грозы и до +17

вчера, 17:04

Погода в Липецке
В Липецкой области прошел сильный град
#град
11
В Липецкой области прошел сильный град

вчера, 12:28

Погода в Липецке
В Липецкой области снова ночные заморозки до -1, днем до +14
#заморозки
1
В Липецкой области снова ночные заморозки до -1, днем до +14

22.05.2020 17:34

Погода в Липецке
МЧС предупреждает о ночных заморозках
#заморозки
4
МЧС предупреждает о ночных заморозках

22.05.2020 13:47

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью заморозки до -2
#заморозки
16
В Липецкой области ночью заморозки до -2

21.05.2020 16:33

Погода в Липецке