В Грязинском районе поймали браконьера с 23 кг улова

Мужчинка ловил рыбу и раков с помощью сетей.

В Грязинском районе, в акватории Матырского водохранилища, задержали браконьера. Мужчина с помощью пяти сетей, запрещенных орудий лова, добыл 23 кг улова. В сети браконьера попали плотва (151 рыба), окунь (35), карась (5), раки (15) и один лещ.



- Общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила 110 700 рублей. Сети и рыба изъяты, - сообщает липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.





Материалы дела на браконьера переданы в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия процессуального решения о привлечении нарушителя к уголовной ответственности по ст. 256 УК РФ.