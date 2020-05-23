Происшествия

25 минут назад

В Грязинском районе поймали браконьера с 23 кг улова

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#браконьерство
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В Грязинском районе поймали браконьера с 23 кг улова

Мужчинка ловил рыбу и раков с помощью сетей.

В Грязинском районе, в акватории Матырского водохранилища, задержали браконьера. Мужчина с помощью пяти сетей, запрещенных орудий лова, добыл 23 кг улова. В сети браконьера попали плотва (151 рыба), окунь (35), карась (5), раки (15) и один лещ.

- Общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила 110 700 рублей. Сети и рыба изъяты, - сообщает липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.


Материалы дела на браконьера переданы в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия процессуального решения о привлечении нарушителя к уголовной ответственности по ст. 256 УК РФ.
1 341
#браконьерство
1

Комментарии (1)

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Клещ

6 минут назад
по легенде гражданин был в лесу и понабрал клещей
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