Раскрыты детали убийства семерых рыбаков на Украине

Конфликт в Житомирской области у частных прудов мог произойти после того, как один из погибших обвинил арендатора в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.





Как рассказал собеседник, арендатор остался наедине с двумя из гостей, остальные пошли спать. Обвинивший его мужчина напал на подозреваемого с ножом, а тот, в свою очередь, схватился за ружье.



От выстрелов проснулись остальные гости, схватились за стволы, которые привезли с собой. Но арендатор опередил их, застрелив еще пятерых. При этом стрелок якобы позволил уйти одному человеку. После этого арендатор сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся, сообщает



Ранее сообщалось о задержании мужчины в селе Новоселица Попельнянского района, которого подозревают в убийстве семи человек во время конфликта. У него изъяли охотничье ружье. Полиция завела уголовное дело по статье "Умышленное убийство". По словам замглавы МВД Антона Геращенко, компания собралась половить рыбы.Как рассказал собеседник, арендатор остался наедине с двумя из гостей, остальные пошли спать. Обвинивший его мужчина напал на подозреваемого с ножом, а тот, в свою очередь, схватился за ружье.От выстрелов проснулись остальные гости, схватились за стволы, которые привезли с собой. Но арендатор опередил их, застрелив еще пятерых. При этом стрелок якобы позволил уйти одному человеку. После этого арендатор сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся, сообщает ria.ru