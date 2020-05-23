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Раскрыты детали убийства семерых рыбаков на Украине
Конфликт в Житомирской области у частных прудов мог произойти после того, как один из погибших обвинил арендатора в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.
Как рассказал собеседник, арендатор остался наедине с двумя из гостей, остальные пошли спать. Обвинивший его мужчина напал на подозреваемого с ножом, а тот, в свою очередь, схватился за ружье.
От выстрелов проснулись остальные гости, схватились за стволы, которые привезли с собой. Но арендатор опередил их, застрелив еще пятерых. При этом стрелок якобы позволил уйти одному человеку. После этого арендатор сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся, сообщает ria.ru