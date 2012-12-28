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Общество
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47 минут назад
За новогодние праздники липецкие ветеринары провели 18 операций животным
Врачи ветлечебниц работали в усиленном режиме все длинные выходные.
Часто помощь животным требовалась по причине нарушения пищеварения из-за кормления животных новогодними угощениями - салатами, копченой и перченой пищей.
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