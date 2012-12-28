За новогодние праздники липецкие ветеринары провели 18 операций животным

Врачи ветлечебниц работали в усиленном режиме все длинные выходные.

Как сообщили в липецкой станции по борьбе с болезнями животных с 29 декабря по 8 января работали по специальной программе, с привлечением дополнительных медиков. За это время, кроме вакцинирования животных, ветеринары провели 18 операций домашним питомцам, оказали помощь собачке с передом лапы. Оказали помощь даже заболевшей корове.Часто помощь животным требовалась по причине нарушения пищеварения из-за кормления животных новогодними угощениями - салатами, копченой и перченой пищей.