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За новогодние праздники липецкие ветеринары провели 18 операций животным
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Общество
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47 минут назад

За новогодние праздники липецкие ветеринары провели 18 операций животным

Врачи ветлечебниц работали в усиленном режиме все длинные выходные.

Как сообщили в липецкой станции по борьбе с болезнями животных с 29 декабря по 8 января работали по специальной программе, с привлечением дополнительных медиков. За это время, кроме вакцинирования животных, ветеринары провели 18 операций домашним питомцам, оказали помощь собачке с передом лапы. Оказали помощь даже заболевшей корове.

Часто помощь животным требовалась по причине нарушения пищеварения из-за кормления животных новогодними угощениями - салатами, копченой и перченой пищей.
животные
ветеринария
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