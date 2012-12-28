Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Происшествия
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сегодня, 10:58
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Парень вынес ногой стекло в двери подъезда и пригласил внутрь дам
Полиция изучает видео, на котором «сверхразум» выбивает ногой стекло двери подъезда
«Сверхразум открыл дверь единственным возможным для него способом. Липецк, Стаханова, 61. 10-го января в 02.00 ночи», — говорится в «аннотации» к видео.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция проводит проверку действий молодых людей, фигурирующих на видео.
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