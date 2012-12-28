Парень вынес ногой стекло в двери подъезда и пригласил внутрь дам

Полиция изучает видео, на котором «сверхразум» выбивает ногой стекло двери подъезда

В паблике «Новые микрорайоны Липецка…» опубликовано видео с тремя молодыми людьми. На нем парень выносит стекло подъездной двери, несмотря на попытки одной девушки его остановить. А затем он через разбитое стекло открывает дверь изнутри и приглашает девушек внутрь.«Сверхразум открыл дверь единственным возможным для него способом. Липецк, Стаханова, 61. 10-го января в 02.00 ночи», — говорится в «аннотации» к видео.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция проводит проверку действий молодых людей, фигурирующих на видео.