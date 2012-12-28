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3661
сегодня, 10:58
74

Парень вынес ногой стекло в двери подъезда и пригласил внутрь дам

Полиция изучает видео, на котором «сверхразум» выбивает ногой стекло двери подъезда

В паблике «Новые микрорайоны Липецка…» опубликовано видео с тремя молодыми людьми. На нем парень выносит стекло подъездной двери, несмотря на попытки одной девушки его остановить. А затем он через разбитое стекло открывает дверь изнутри и приглашает девушек внутрь.

«Сверхразум открыл дверь единственным возможным для него способом. Липецк, Стаханова, 61. 10-го января в 02.00 ночи», — говорится в «аннотации» к видео.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция проводит проверку действий молодых людей, фигурирующих на видео.
хулиганство
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Комментарии (74)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
19 минут назад
Наказать штрафом и посадить на 15 суток
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Вообще то
20 минут назад
Как такое возможно?
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Алкан лтз
32 минуты назад
Крутой окер!
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***
38 минут назад
Надо заставить оплатить ремонт. Если не в состоянии сам, то пусть родители оплачивают. Девки такие же, как и он.
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Для тех в берлоге
41 минуту назад
Теперь вводится пять ставок НДФЛ: 13% с доходов до 2,4 млн рублей в год, 15% с доходов 2,4-5 млн рублей, 18% с доходов 5-20 млн рублей, 20% с доходов 20-50 млн рублей и 22% с доходов, превышающих 50 млн рублей
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Гость
19 минут назад
С пробуждением!
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Гость
22 минуты назад
С пробуждением!
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домовладелец
46 минут назад
яблоко не далеко укатилось от яблони.породы другой нет в липецке.спросите приезжих.
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Это просто
29 минут назад
Ты в Воронеже не жил.
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прохожий
сегодня, 14:06
Вот она свобода права и выбора в образовании ,науке и образе жизни - так самоутверждаются показывая что они "знают и умеют" соискатели террора. Поколении населения выросли и воспитаны в образе произвола и бардака
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Гость
сегодня, 13:58
Сила есть, ума не надо!
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Лиза
сегодня, 13:58
Где тут дамы? Они такие же безмозговые, как и этот придурок. Надеюсь, его найдут и очень серьёзно накажут.
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Липчанка
сегодня, 13:54
Надо не в Интернете возмущаться, а штрафы вводить, и чтобы отвертеться не могли, а заплатили. Общественные работы таких ничему не научат, только крупный штраф. Где депутаты? Не хотят принимать непопулярные решения?
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Непопулярное мнение
сегодня, 14:05
Какие штрафы!? Это умышленная порча чужого имущества
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