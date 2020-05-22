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сегодня, 15:30

На Водопьянова завершилась укладка выравнивающего слоя асфальта

4 539
#дорожные работы
На Водопьянова завершилась укладка выравнивающего слоя асфальта

Уложено свыше 3 тысяч тонн покрытия. 

На улице Водопьянова завершилось устройство выравнивающего слоя асфальта. Как сообщили в мэрии Липецка, асфальт уложен на площади более 40 тысяч квадратных метров. Отслужившее покрытие срезали фрезой, а крошку направили на отсыпку улиц районов Сырский Рудник и Опытная. Если позволит погода, то уже на следующей неделе начнется укладка верхнего слоя дорожного покрытия.

К 22 мая на улице Водопьянова также обновлено около 900 метров бордюрного камня. Выезд со второстепенной дороги, ранее расположенный возле торгового центра «Октябрьский», переместился на 100 метров в сторону остановки «Дом художника». Впереди замена 5 светофорных объектов, 311 дорожных знаков, 670 метров пешеходного ограждения и нанесение почти 10 км разметки.                                                               
Напомним, что участок от  дома №6А по пр. Победы до дома №45 по ул. Водопьянова, наряду с площадью Заводской, улицами Минская, Баумана, второй очередью проспекта Победы и строительством мостового перехода в районе Новой Жизни, стал объектом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4 539
#дорожные работы

Комментарии (4)

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Мотя

32 минуты назад
Срезали 8 см положили 2 !!!Как подсчитать навар?Если эти 2 см по цене 30 процентов от нового продали ???
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12

39 минут назад
До осени долежит ?.
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Правда

51 минуту назад
Что-то он не особо выравнивающий
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777

58 минут назад
Минскую уже пора сделать 2 года назад было а не тянуть резину да и сделают пролежит она там недолго там все размывается дождями там основу уже менять нужно по моему мнению там должна быть одна пешеходная дорожка от ост Железнодорожный переезда ( ул Минская) До Кольца на Воронежском Шоссе дорожка должна проходить в дубовой розе как сделан небольшой участок от Светофора до Ледового комплекса такую дорожку нужно тянуть на всем протяжении ул Минской что бы пешеходов лишний раз не обливали машины во время дождя
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