На Водопьянова завершилась укладка выравнивающего слоя асфальта

Уложено свыше 3 тысяч тонн покрытия.

На улице Водопьянова завершилось устройство выравнивающего слоя асфальта. Как сообщили в мэрии Липецка, асфальт уложен на площади более 40 тысяч квадратных метров. Отслужившее покрытие срезали фрезой, а крошку направили на отсыпку улиц районов Сырский Рудник и Опытная. Если позволит погода, то уже на следующей неделе начнется укладка верхнего слоя дорожного покрытия.



К 22 мая на улице Водопьянова также обновлено около 900 метров бордюрного камня. Выезд со второстепенной дороги, ранее расположенный возле торгового центра «Октябрьский», переместился на 100 метров в сторону остановки «Дом художника». Впереди замена 5 светофорных объектов, 311 дорожных знаков, 670 метров пешеходного ограждения и нанесение почти 10 км разметки.

Напомним, что участок от дома №6А по пр. Победы до дома №45 по ул. Водопьянова, наряду с площадью Заводской, улицами Минская, Баумана, второй очередью проспекта Победы и строительством мостового перехода в районе Новой Жизни, стал объектом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

