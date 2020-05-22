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Ученые назвали женщинам способ снизить риск рака

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#онкология #исследование
Ученые назвали женщинам способ снизить риск рака

От онкологии молочной железы могут уберечь физкультура и диета.

Американские ученые выяснили, какие факторы могут повлиять на снижение вероятности развития рака молочной железы. Об этом сообщает Clinical & Experimental.
Было установлено, что большинство случаев рака молочной железы напрямую связаны с гормональным дисбалансом. По словам специалистов, изменения в питании и образе жизни способны снизить вероятность заболевания. Оказалось, можно снизить риск, если заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и ввести в рацион омега-3 полненасыщенные жирные кислоты. Причем занятия спортом могут быть даже с незначительной нагрузкой. Например, это бег по утрам или ежедневные самостоятельные занятия дома.

Ученые провели эксперимент на мышах, уточняет издание «Новый день». Оказалось, что грызуны, в чей рацион был богат омега-3, на 50% реже страдали опухолями молочной железы, а у тех, кто заболевал, реже случались метастазы. Кроме того, они показывали большую выживаемость по сравнению с теми мышами, чей рацион не был богат омега-3.
В связи с этим ученые рекомендуют женщинам насытить диету этим полезным соединением. Богатыми источниками омега-3 являются: жирная рыба, оливковое и льняное масло, орехи, брюссельская капуста и некоторые другие продукты.
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#онкология #исследование

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