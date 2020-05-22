сегодня, 09:34
Задержан закладчик, везший в Липецк героин
Инспекторы 16 батальона 2 полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками полиции Отдела МВД России по городу Кашира задержали 29-летнего жителя городского округа Наро-Фоминск, подозреваемого в сбыте наркотических средств.
- Задержанный пояснил, что перевозил наркотики с целью дальнейшего сбыта через тайник-закладку в Липецке, – добавила Татьяна Петрова.
В отношении подозреваемого следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
лебедянец
Липчанин