Происшествия

сегодня, 09:34

Задержан закладчик, везший в Липецк героин

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#наркотики

Инспекторы 16 батальона 2 полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками полиции Отдела МВД России по городу Кашира задержали 29-летнего жителя городского округа Наро-Фоминск, подозреваемого в сбыте наркотических средств.

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- Полицейские на 111 км автодороги М-4 «Дон» остановили автомобиль такси. При личном досмотре пассажира в его куртке был обнаружен сверток с порошкообразным веществом внутри. В ходе дальнейшего осмотра машины правоохранители обнаружили и изъяли в кармане спинки переднего пассажирского сидения сверток с аналогичным веществом. По результатам химического исследования установлено, что содержимое свертков является наркотическим средством – героином, общей массой около 250 граммов, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

- Задержанный пояснил, что перевозил наркотики с целью дальнейшего сбыта через тайник-закладку в Липецке, – добавила Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
2 760
#наркотики

Комментарии (2)

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лебедянец

45 минут назад
не поделился...
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Липчанин

52 минуты назад
Молодцы!!
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