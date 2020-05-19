В России
сегодня, 19:56
В центре радиологии в Обнинске произошел взрыв
В результате взрыва пострадал ученый
В лаборатории филиала научного центра радиологии в Обнинске произошел взрыв, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Взрыв произошел при промывке реактора органического синтеза.
Сообщается, что в результате взрыва пострадал ученый. Он получил ожоги и доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Возгорание потушили до приезда МЧС. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Следователи начали доследственную проверку. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что инцидент взят под контроль.
Сообщается, что в результате взрыва пострадал ученый. Он получил ожоги и доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Возгорание потушили до приезда МЧС. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Следователи начали доследственную проверку. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что инцидент взят под контроль.