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сегодня, 19:56

В центре радиологии в Обнинске произошел взрыв

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В центре радиологии в Обнинске произошел взрыв

В результате взрыва пострадал ученый

В лаборатории филиала научного центра радиологии в Обнинске произошел взрыв, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Взрыв произошел при промывке реактора органического синтеза.

Сообщается, что в результате взрыва пострадал ученый. Он получил ожоги и доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Возгорание потушили до приезда МЧС. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Следователи начали доследственную проверку. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что инцидент взят под контроль.
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