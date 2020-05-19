Война с вирусом: пользу масок доказали на хомяках, Париж захламлен использованными средствами защиты

Защитные свойства медицинских масок от коронавируса ученые Гонконга подтвердили на хомяках. Из-за коронавируса в мире могут отменить миллионы хирургических операций. Почти каждый восьмой музей может не открыться после пандемии. В Греции запретили рекламу продуктов питания, если их представляют как «полезный продукт при коронавирусе».



Nous devions leurs distribuer des balais, ils ne méritent pas des masques ces gens. pic.twitter.com/Xq8VDshOrC — Éboueurs de Paris (@eboueursdeparis) May 14, 2020

По данным Роспотребнадзора, на утро 19 мая в мире зафиксированы 4 889 114 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 91 222 человека.Погибли от коронавируса 320 368 человек, полностью вылечились – 1 916 359 человек.США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,55 миллиона зараженных. В пяти странах отмечается более двухсот тысяч случаев – это Россия, Испания, Бразилия, Великобритания, Италия. Больше ста тысяч случаев заражения – во Франции, Германии, Турции, Иране и Индии. К этому порогу приближается Перу, где больше 90 тысяч случаев заражения.В России за последние сутки зафиксировано 9 263 заболевших в 83 регионах. Всего на территории страны 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 76 130 человек. 2837 - скончались.В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 58 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлены 1298 случаев новой коронавирусной инфекции, 341 человек выздоровел, 4 человека умерли. 953 продолжают лечение. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 42 месте.Хомяки помогли ученым Гонконга доказать, что медицинские маски снижают бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование. Для эксперимента микробиологи университета Гонконга взяли 52 хомяка и соорудили специальную конструкцию: в замкнутом пространстве они помещали в одну клетку зараженного коронавирусом хомяка, в другую – трех здоровых грызунов. Между клетками устанавливали масочные перегородки. В трех вариантах «маски» использовались у клеток с больными животными, со здоровыми или вовсе отсутствовали. В клетках без масочной защиты заразились 10 хомяков из 15, с масками заболели 2 хомяка из 12.Вирусологи Тель-Авивского университета Израиля установили – 70% начальных заражений коронавирусом связаны с теми, кто въехал в страну из США. Причиной стало промедление с закрытием въезда для авиапассажиров из США, сообщает портал news.israelinfo.co.il. А вот из Италии и России Израиль получил по 2% источников заражения. Установить начальные заражения израильские генетики смогли, когда проследили цепочки мутаций каждого из распространявшихся штаммов вируса в стране. В израильской вспышке коронавируса также не обнаружили участия вирусов из Южной Кореи, Сингапура и других азиатских стран, границы с которыми Израиль закрыл в первую очередь. После США главными «экспортерами» коронавируса в Израиль стали Бельгия, Франция (по 6%) и Британия (5%), за ними следуют Испания (3%), Италия, Австралия, Филиппины и Россия (по 2%). Согласно выводам исследования, за 80% распространения инфекции в Израиле «ответственны» всего 5% больных, которые не соблюдали карантин, ездили по стране на общественном транспорте, усердно посещали синагоги, и каждый успел перезаразить множество близких и знакомых, которые, в свою очередь, разнесли инфекцию дальше.В начале 2020 года в Финляндии привили намного меньше маленьких детей по сравнению с прошлым годом, сообщает Ведомство здравоохранения и социальной защиты страны. В некоторых медицинских округах значительно снизился уровень вакцинации против ротавируса и пневмококка, аналогичная ситуация складывается с комбинированной вакциной (DTaP-IPV-Hib – аналог АКДС) – из-за того, что во многих муниципалитетах услуги детских консультаций и школьных медпунктов ограничены, а часть родителей перенесли прием к врачу из-за ситуации с коронавирусом, отмечает служба новостей yle.fi. В целом по стране детей, которые получили комбинированную вакцину (DTaP-IPV-Hib), оказалось меньше на 6%-16% - в зависимости от того, какой по счету была вакцинация: как правило, первую проводят в три месяца, вторую – в пять месяцев и третью – в год. Прививка защищает от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b.Сотрудники Бирмингемского университета (Британия) при поддержке объединения CovidSurg Collaboration, участниками которой числятся хирурги и анестезиологи из различных стран, провели исследование и узнали, сколько хирургических операций отменится из-за коронавируса. Результаты они опубликовали в Британском журнале хирургии British Journal of Surgery. Так, ученые-медики подсчитали – в 2020 году за время пика эпидемии (12 недель) и до нормализации ситуации могут быть перенесены или вовсе отменены 28,4 миллиона плановых хирургических операций. 90% из них – несложные операции, 8,2% – онкологические, 1,6% – акушерские (кесарево сечение). каждая дополнительная неделя кризиса из-за пандемии и изменений в больничных операциях добавит еще 2,4 миллиона отмененных операций. Основной причиной отсрочки или отмены операций является снижение риска передачи коронавируса пациентам, а также из-за чрезвычайных потребностей больниц (например, перевод операционных залов в отделения интенсивной терапии).Ученые подсчитали: если после пандемии страны увеличат увеличат свои прежние объемы операций на 20%, на наверстывание упущенного потребуется 45 недель. Между тем, отмененные операции могут ухудшить состояние пациента, а в некоторых случаях – таких, как рак, отсроченная операция может привести к смерти. Информацию для анализа представили врачи 359 больниц из 71 страны.ВВП Японии резко упал в первом квартале по сравнению с прошлогодним из-за коронавирусных ограничений, сообщает канал nhk.or.jp со ссылкой на сообщение правительства страны. За три месяца экономика страны сократилась на 3,4%. По сравнению с IV кварталом 2019 года снижение составило 0,9%. Наиболее заметные потери – у экспорта (на 6%) из-за общего застоя в мировой экономической активности. Объем потребительского спроса снизился на 0,7% - при том личное потребление составляет больше половины всего ВВП. Люди воздерживались от лишних трат на продукты питания и туристических поездок, резко упали продажи автомобилей. На 0,5% снизились инвестиции в жилую недвижимость, на 0,3% – инвестиции в бизнес. Аналитики предполагают, что экономика также пострадает от пандемии и в апреле-июне.В весенние месяцы, с марта по 16 мая, Китай отправил на экспорт товаров медицинского назначения на 19,5 миллиардов долларов, или 134,4 миллиарда юаней, сообщает пресс-служба китайской таможни. За рубеж отправились 509 миллионов масок, 216 миллионов защитных костюмов, 810,3 миллионов пар очков; 162 миллиона новых наборов для тестирования на коронавирус, 727 тысяч аппаратов ИВЛ, 264,3 миллиона инфракрасных термометров, 10,4 миллиона пар хирургических перчаток. Основными покупателями китайских товаров были США, Германия, Япония, Франция, Италия.После пандемии в мире могут не открыться почти 13% музеев, или почти каждое восьмое учреждение. Сегодня из-за ограничений на различные периоды закрыты почти 90% музеев, или 85 тысяч учреждений, сообщает ЮНЕСКО. Не самые простые времена могут ожидать музеи и после возобновления деятельности – лишившись своих посетителей, многие столкнутся с уменьшением доходов, музейному сектору будет сложно существовать без поддержки государственного и частного секторов. По данным ЮНЕСКО, с 2012 года число музеев по всему миру увеличилось почти на 60%, достигнув около 95 тысяч учреждений.Германия постепенно открыла школы, однако новое расписание с учетом эпидемических ограничений только усложняет учебный процесс для школьников и жизнь родителей, представляет в своем обзоре портал germania.one. В учебных заведениях введены строгие правила гигиены и соблюдения дистанции. Кроме того, в школах не хватает учителей, поскольку преподаватели, принадлежащие к группе риска из-за возраста или хронических заболеваний, остаются дома. Это означает, что на данный момент школы в Германии все еще не функционируют ненадлежащим образом. Так, в одной из школ Берлина школьник начального звена будет присутствовать на уроках четыре дня в мае и пять – в июне. Каждая школа также самостоятельно решает, как дети будут посещать уроки – еженедельно или на почасовой основе – например, на два часа в день три раза в неделю. У кого-то расписание предполагает занятия с 09:00 до 11:30 лишь в понедельник и среду. И если часть родителей довольны функциональными планами занятий на дому, другие высказывают претензии, что невозможно связаться с педагогами-кураторами, и родителям приходится брать на себя роль учителей. Возможность полноценной учебы для детей волнует родителей все больше «Немецкая система образования нуждается в едином плане, а не в хаосе, который царит сейчас», - говорят родители.Улицы Парижа оказались буквально усыпаны выброшенными масками и перчатками, передает канал BFM TV.С начала введения режима изоляции жители Парижа привыкли надевать маски, когда выходят на улицу, но, как оказалось, не все желают донести ее до мусорного ведра или урны. Маски и перчатки выбрасывают прямо на тротуары. Мэрия Парижа попыталась напомнить жителям о гражданском духе, а сборщики мусора даже предложили выдать метлы тем, кто загрязняет улицы.Руководство веганского ресторана в Амстердаме придумало необычный способ обезопасить своих посетителей в период пандемии коронавируса – обеденные столики они поместили в небольших стеклянных теплицах. Эти пять теплиц были в ресторане еще до пандемии, в них устраивали различные выставки и устанавливали арт-проекты, теперь теплицы переоборудовали под индивидуальные защитные кабинки для клиентов, которые позволяют соблюдать социальную дистанцию, сообщает немецкий портал dw.com. Концепцию приняли на «ура», столики зарезервированы уже до конца июня.Нынешним летом желающие не смогут посетить гору Фудзи – из-за угрозы распространения коронавируса ее впервые полностью – все четыре маршрута – закрыли на летний период, сообщает News on Japan. По мнению правительства, в сложившейся ситуации невозможно обеспечить безопасность альпинистов. Так, на тропе, которая доступна туристам и альпинистам с 1 июля по 10 августа, уже закрыты горные хижины, разбросанные по склонам, и принято решение не создавать пункты первой помощи. Сезон восхождения на Фудзи обычно приходится на 19 июля - 10 сентября, ежегодно вулкан высотой 3776 метров посещают 236 тысяч человек в год.В Греции запретили рекламу продуктов питания, если их представляют как «полезный продукт при коронавирусе», сообщает греческий портал rua.gr. Заявление относительно запрета на рекламу, которая продвигает «полезные» продукты против коронавируса опубликовал государственный орган по надзору за качеством пищевой продукции ЕФET. Ограничения должны защитить потребителей в их стремлении «приобретать продукцию, которая может помочь предотвратить или даже лечить коронавирус, в связи с тем, что они могут стать уязвимыми для возможной вводящей в заблуждение рекламы», потому такую рекламу ведомство официально запрещает. Ограничения касаются веб-сайтов компаний, распространяющих продукты питания через электронную торговлю. «В настоящее время нет научных исследований эффективности пищевых продуктов или пищевых ингредиентов в отношении коронавируса. Поэтому нельзя утверждать, что они каким-либо образом способствуют сохранению здоровья», - говорится в заявлении ЕФЕТ.