Происшествия

16 минут назад

В Липецке ищут 16-летнего подростка

298
#пропавшие без вести
В Липецке ищут 16-летнего подростка
Сегодня в Липецке пропал 16-летний Дмитрий Второв. Как сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей», подросток ушел из дома на улице Архангельской в 15.30 и с тех пор его местонахождение не известно. 

Всех, кто что-либо знает, о том где находится Дмитрий Второв, просят связаться с полицией или волонтерами.
298
#пропавшие без вести

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