В Липецке ищут 16-летнего подростка

Сегодня в Липецке пропал 16-летний Дмитрий Второв. Как сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей», подросток ушел из дома на улице Архангельской в 15.30 и с тех пор его местонахождение не известно.



Всех, кто что-либо знает, о том где находится Дмитрий Второв, просят связаться с полицией или волонтерами.

