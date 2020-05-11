COVID-19 подтвердился ещё у 48 человек в Липецкой области

11 мая коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 48 жителей Липецкой области. Об этом сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения инфекции.



Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 897 случаев новой коронавирусной инфекции.