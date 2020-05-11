Новости в instagram
сегодня, 10:46
COVID-19 подтвердился ещё у 48 человек в Липецкой области
35 2016
11 мая коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 48 жителей Липецкой области. Об этом сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения инфекции.
Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 897 случаев новой коронавирусной инфекции.
Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 897 случаев новой коронавирусной инфекции.
35 2016
кальмар
28
Гребень
Думаю ,
28
28
А между тем
Гость
Всё верно
Бенджамин