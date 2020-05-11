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COVID-19 подтвердился ещё у 48 человек в Липецкой области

35 2016
#коронавирус
COVID-19 подтвердился ещё у 48 человек в Липецкой области
11 мая коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 48 жителей Липецкой области. Об этом сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения инфекции. 

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 897 случаев новой коронавирусной инфекции.
35 2016
#коронавирус

Комментарии (35)

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кальмар

25 секунд назад
Почему не пишут, сколько было протестировано, чтобы найти этих 48? Без этих данных это не более чем манипуляция
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28

5 минут назад
Думаю ,, предел - 60% населения. Ну т.е. миллионов 60-70.
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Гребень

6 минут назад
всех накроем
ответить

Думаю ,

8 минут назад
500000 для России не предел ,вопрос одного месяца .
ответить

28

10 минут назад
Сколько скажут Артамошке из Москвы - столько и будет прирост, и кол-во умерших, и так далее.
ответить

28

10 минут назад
Сколько скажут Артамошке из Москвы - столько и будет прирост, и кол-во умерших, и так далее.
ответить

А между тем

14 минут назад
Россия вышла на 3 место в Мире по числу заболевших.
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Гость

20 минут назад
Сейчас почитают наши комментарии, и завтра будет 47.Для разнообразия.Сказали,что "если в течение недели расти не будет", то,наверное, не будет расти,раз ему приказано свыше. Между тем тестирование делается далеко не всем.
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Всё верно

24 минуты назад
ждём команды на послабление , нас на совещание похвалили
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Бенджамин

28 минут назад
Ждут указаний Царя! Как отмашку даст,так моментом прирост будет 0 человек! И появятся сразу онкологические, сердечно сосудистые и другие заболевания! Априори!
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