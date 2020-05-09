Погода в Липецке

45 минут назад

В ближайшие часы в Липецке ожидается гроза

579
#гроза
В ближайшие часы в Липецке ожидается гроза
В ближайшие 2-4 часа в Липецке ожидается гроза. Об этом предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.
579
#гроза

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