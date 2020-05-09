Индекс самоизоляции в Липецке пошел вверх

Индекс самоизоляции в пятницу, 8 мая, в Липецке составил 2,2 балла. Таким образом, показатель вырос относительно и четверга, 7 мая, и прошлого предвыходного дня, 30 апреля. Рост составил 0,2 балла. Несмотря на рост индекса, показатель по Липецке все так же находится в «красной» зоне, то есть на городских улицах очень много людей.Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта. Чем ниже – тем легче.Напомним, что режим всеобщей самоизоляции в Липецке продлен до 31 мая.