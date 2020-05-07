Общество

40 минут назад

Управление потребительского рынка: «Задача по пивнушкам выполнена»

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#бар #кафе #пивнушка #закон
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В России начал действовать закон, регламентирующий работу пивнушек в жилых домах. Нововведение не затронет предприятия Липецкой области: чиновники и бизнес сработали на опережение.

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С 5 мая 2020 года вступили в силу изменения в Федеральном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Нововведения регламентируют работу предприятий общественного питания, которые расположены в жилых домах. Теперь пивнушкам нельзя работать там, если площадь зала для обслуживания клиентов составляет менее 20 квадратных метров. Кроме того, закон позволяет регионам ужесточать правила реализации спиртного, в том числе, вплоть до полного запрета деятельности предприятий общественного питания в жилых домах.

- Конечно, мы понимаем, что на первых этажах жилых домов расположены не только пивнушки, доставляющие неудобство жильцам, но также кафе и рестораны. Администрация Липецкой области не ставила себе задачей загубить сознательный бизнес, работающий по всем правилам. Так что в этой части ужесточения федерального законодательства в регионе не планируется, - рассказал GOROD48 начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев.

А вот пивнушкам от чиновников и общественников досталось изрядно. Управление потребительского рынка и общественники еще прошлым летом начали плотный диалог с бизнесом. Причиной для наведения порядка с работой пивнушек стали жалобы липчан на антисанитарию, шум и неприятное соседство с такими заведениями. Начались проверки бизнеса.

-  В первую очередь, нас волновало то, что бары не соблюдают региональное ограничение по времени реализации спиртного. Бары, которые по факту являлись магазинами разливных напитков, работали не до 21 часа, а до 23 часов. Помимо того, что они нарушали региональное постановление, такие заведения создавали нездоровую конкуренцию магазинам. Во-вторых, работа пивнушек доставляла массу неудобств липчанам: шум, драки, грязь, - приводит пример Юрий Букреев.

В Липецкой области проблемными в этом плане оказались 146 заведений. После череды проверок и жалоб от населения, бизнесмены перевели свою работу в цивилизованное русло.

- Еще до вступления в силу поправок, в Липецкой области прекратили деятельность 59 пивных заведений, расположенных в жилых домах. Эти организации нашли новые помещения, которые удовлетворяют требованиям закона. Еще 87 организаций общественного питания, которые не отвечали минимальным требованиям ГОСТа, предусмотренным для организаций общественного питания, перепрофилировали свою деятельность под магазины, изменив при этом режим работы до 21 часа, - уточнил начальник управления потребительского рынка и ценовой политики.

Когда предприятия перешли в цивилизованное русло, моментально сократилось число жалоб на работу пивнушек. Если раньше ежемесячно только в управление потребрынка приходило примерно по 34 жалобы, то сейчас – по одной в месяц. Можно ли сказать, что «война» чиновников с пивнушками завершилась в пользу первых?

- Никакую войну я никому никогда не объявлял, так журналисты окрестили поставленную задачу. Задача ставилась по 146 предприятиям общественного питания: перевести их работу в другой формат и навести порядок. Эта задача выполнена, - резюмировал Юрий Букреев.

16 1238
#бар #кафе #пивнушка #закон
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Комментарии (16)

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Постриги,уже,

36 секунд назад
эту прозрачную челку,нах она нужна.Георгич одобрит)))
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Вот,

3 минуты назад
Если бы не Георгич,так бы и ходили,воздух пинали,да сопли жевали.Хорошо ещё, что сам признался.
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ну наконе-то

3 минуты назад
хочется сказать Спасибо за эти поправки нашей власти. Долго мы их ждали и и вот дождались. Только польза.
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липчанин

12 минут назад
проверьте пивнушки на Водопьянова д.37 и д.39 все арки зайти не возможно
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Сенсей

15 минут назад
* "Шашлычный Мир"
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Гостт

19 минут назад
Посмотрите район НЛМК там в одном доме по 2 пивнушки как минимум на первых этажах жилых домов и что все они соответствуют требованиям...все соблюдают они порядок , тишину и т.п. Бред, надо вообще запретить такие заведения в жилых домах ...
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Сенсей

20 минут назад
Все как работало, так и работает. После 12 ночи можно взять на розлив пиво в "Шашлычном дворике" на Юнных.
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Даешь

21 минуту назад
таких Юр в каждое управление,в каждый город и область!!!!Ура,товарищи!!!
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Лавров

22 минуты назад
Дебилы *
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Джон Ленин

22 минуты назад
Арестованный Ганжа закончил уборку участка и требует более тяжёлой работы.....
ответить
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