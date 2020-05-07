Управление потребительского рынка: «Задача по пивнушкам выполнена»

В России начал действовать закон, регламентирующий работу пивнушек в жилых домах. Нововведение не затронет предприятия Липецкой области: чиновники и бизнес сработали на опережение.

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С 5 мая 2020 года вступили в силу изменения в Федеральном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Нововведения регламентируют работу предприятий общественного питания, которые расположены в жилых домах. Теперь пивнушкам нельзя работать там, если площадь зала для обслуживания клиентов составляет менее 20 квадратных метров. Кроме того, закон позволяет регионам ужесточать правила реализации спиртного, в том числе, вплоть до полного запрета деятельности предприятий общественного питания в жилых домах.



- Конечно, мы понимаем, что на первых этажах жилых домов расположены не только пивнушки, доставляющие неудобство жильцам, но также кафе и рестораны. Администрация Липецкой области не ставила себе задачей загубить сознательный бизнес, работающий по всем правилам. Так что в этой части ужесточения федерального законодательства в регионе не планируется, - рассказал GOROD48 начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев.



А вот пивнушкам от чиновников и общественников досталось изрядно. Управление потребительского рынка и общественники еще прошлым летом начали плотный диалог с бизнесом. Причиной для наведения порядка с работой пивнушек стали жалобы липчан на антисанитарию, шум и неприятное соседство с такими заведениями. Начались проверки бизнеса.



- В первую очередь, нас волновало то, что бары не соблюдают региональное ограничение по времени реализации спиртного. Бары, которые по факту являлись магазинами разливных напитков, работали не до 21 часа, а до 23 часов. Помимо того, что они нарушали региональное постановление, такие заведения создавали нездоровую конкуренцию магазинам. Во-вторых, работа пивнушек доставляла массу неудобств липчанам: шум, драки, грязь, - приводит пример Юрий Букреев.



В Липецкой области проблемными в этом плане оказались 146 заведений. После череды проверок и жалоб от населения, бизнесмены перевели свою работу в цивилизованное русло.



- Еще до вступления в силу поправок, в Липецкой области прекратили деятельность 59 пивных заведений, расположенных в жилых домах. Эти организации нашли новые помещения, которые удовлетворяют требованиям закона. Еще 87 организаций общественного питания, которые не отвечали минимальным требованиям ГОСТа, предусмотренным для организаций общественного питания, перепрофилировали свою деятельность под магазины, изменив при этом режим работы до 21 часа, - уточнил начальник управления потребительского рынка и ценовой политики.



Когда предприятия перешли в цивилизованное русло, моментально сократилось число жалоб на работу пивнушек. Если раньше ежемесячно только в управление потребрынка приходило примерно по 34 жалобы, то сейчас – по одной в месяц. Можно ли сказать, что «война» чиновников с пивнушками завершилась в пользу первых?



- Никакую войну я никому никогда не объявлял, так журналисты окрестили поставленную задачу. Задача ставилась по 146 предприятиям общественного питания: перевести их работу в другой формат и навести порядок. Эта задача выполнена, - резюмировал Юрий Букреев.



