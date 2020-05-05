Спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре

Непогода возможна уже сегодня вечером.

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18.00 5 мая до 18.00 6 апреля в регионе ожидаются неблагоприятные метеоусловия: ночью небольшие дожди, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер южной четверти 6-11 м/с, днем при грозах порывы 15-20 м/с.



Главное управление МЧС по Липецкой области напоминает о необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра.

