Погода в Липецке
сегодня, 12:10
Спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре
Непогода возможна уже сегодня вечером.
По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18.00 5 мая до 18.00 6 апреля в регионе ожидаются неблагоприятные метеоусловия: ночью небольшие дожди, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер южной четверти 6-11 м/с, днем при грозах порывы 15-20 м/с.
Главное управление МЧС по Липецкой области напоминает о необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра.
Главное управление МЧС по Липецкой области напоминает о необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра.
Как далше жить
Яна
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чо ля пта
Смешно
Вован настоящий.
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