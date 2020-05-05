Погода в Липецке

сегодня, 12:10

Спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре

7 1376
#ветер
4
Спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре

Непогода возможна уже сегодня вечером.

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18.00 5 мая до 18.00 6 апреля в регионе ожидаются неблагоприятные метеоусловия: ночью небольшие дожди, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер  южной четверти 6-11 м/с, днем при грозах  порывы 15-20 м/с.

Главное управление МЧС по Липецкой области напоминает о необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра.
7 1376
#ветер
4

Комментарии (7)

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Как далше жить

8 минут назад
Немедленно вызвать спицназ ГРУ, поднять в воздух авиацию, поймать всех и расстрелять.
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Яна

17 минут назад
Если предупреждают значит ничего не будет.
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123

38 минут назад
ну наконец то попали пальцем в небо, а раньше не судьба была открыть карту метеоспутника
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чо ля пта

сегодня, 12:35
Вован настоящий., а какая разница, МЧС и так наверно будет каждый день в течение 11 месяцев долбить по абонентам смски. На этот раз решили сэкономить.
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Смешно

сегодня, 12:33
третий день уже предупреждают и всё мимо. Лучше бы прекратили рассылать свои смски
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Вован настоящий.

сегодня, 12:25
в регионе ожидаются неблагоприятные метеоусловия: ночью небольшие дожди, днем кратковременные дожди и грозы. и так целых 11 месяцев!!! с 18.00 5 мая до 18.00 6 апреля!!! Корреспонденты, Вы на каких грибах сидите?
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1

сегодня, 12:24
" с 18.00 5 мая до 18.00 6 апреля". На год что-ли?
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