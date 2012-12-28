Объявлен красный уровень воздушной угрозы в Липецкой области

Второй раз за сутки в Липецкой области объявляется красный уровень воздушной опасности

Угроза атаки БПЛА снова объявлена для Липецка и Липецкого муниципального округа. В городе опять включены сирены.– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».