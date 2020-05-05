Происшествия
сегодня, 00:10
Стая собак набросилась на ребенка в Липецке
18 1116
Один из псов укусил девочку за спину
Как сообщила GOROD48 жительница улицы Терешковой, в районе дома №10 на ее 9-летнюю дочку напала стая собак обитающих в этих дворах.
Девочка упала и ее один из псов укусил за спину.
- Успели отогнать, иначе бы загрызли! Там стая из 5 особей, будьте аккуратны. Со своей стороны, я сообщу в соответствующие органы, - поделилась читательница.
Девочке оказали первую помощь в травмпункте и назначили уколы - постэкспозиционную профилактику.
Стая собак, по словам родительницы, скрылась в районе школы №36.
Девочка упала и ее один из псов укусил за спину.
- Успели отогнать, иначе бы загрызли! Там стая из 5 особей, будьте аккуратны. Со своей стороны, я сообщу в соответствующие органы, - поделилась читательница.
Девочке оказали первую помощь в травмпункте и назначили уколы - постэкспозиционную профилактику.
Стая собак, по словам родительницы, скрылась в районе школы №36.
18 1116
Комментарии (18)
Еще в рубрике
03.05.2020 09:04Происшествия
02.05.2020 12:59Происшествия
бл\ть
Гость
Липчанин
В городе голодные собаки. - берегите детей
Липчанке
У меня в деревне
Липчанка
Липчанка
Шапокляк
житель микрорайона Солнечный