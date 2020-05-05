Стая собак набросилась на ребенка в Липецке

Один из псов укусил девочку за спину

Как сообщила GOROD48 жительница улицы Терешковой, в районе дома №10 на ее 9-летнюю дочку напала стая собак обитающих в этих дворах.



Девочка упала и ее один из псов укусил за спину.



- Успели отогнать, иначе бы загрызли! Там стая из 5 особей, будьте аккуратны. Со своей стороны, я сообщу в соответствующие органы, - поделилась читательница.



Девочке оказали первую помощь в травмпункте и назначили уколы - постэкспозиционную профилактику.



Стая собак, по словам родительницы, скрылась в районе школы №36.





