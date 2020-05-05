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Стая собак набросилась на ребенка в Липецке

18 1116
#собаки #нападение
Стая собак набросилась на ребенка в Липецке

Один из псов укусил девочку за спину

Как сообщила GOROD48 жительница улицы Терешковой, в районе дома №10 на ее 9-летнюю дочку напала стая собак обитающих в этих дворах.

Девочка упала и ее один из псов укусил за спину. 

- Успели отогнать, иначе бы загрызли! Там стая из 5 особей, будьте аккуратны. Со своей стороны, я сообщу в соответствующие органы, - поделилась читательница.

Девочке оказали первую помощь в травмпункте и назначили уколы - постэкспозиционную профилактику.

Стая собак, по словам родительницы, скрылась в районе школы №36.


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18 1116
#собаки #нападение

Комментарии (18)

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Как гость
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бл\ть

2 минуты назад
вы их престрелить не можете???????
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Гость

3 минуты назад
Дом 10 по улице Терешкой на другой стороне от 36 школы. Так где же всё таки эта опасная стая? Жители должны знать где опасность.
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Липчанин

14 минут назад
Все мы питаемся и остаются всегда отходы,хотя бы кости от курицы,рыбы,мосты и тп.Я думаю не трудно всё это собрать в пакетик и просто вынести на улицу и положить на землю или угостить собаку,а не выкидывать в помойку,и вы увидите столько благодарности в глазах животного.
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В городе голодные собаки. - берегите детей

21 минуту назад
Сейчас,. во время самоизоляции люди перестали подкармливать собак, - на стройках их ещё кормят охранники но в большинстве случаев остальные голодные собаки превращаются в стаи диких волков, вот как видите набрасываются на детей. Обещанный отлов диких собак в городе и пригороде, как нам тут ранее обещали чиновники уперся в отсутствие денег, из года в год средств на это нет и похоже не будет, но липчане прекрасно помнят и стаи собак у лицея №3 и поселившихся собак на детской площадке в Подгорном, теперь вот у школы №36, да и так видно, как они худые и голодные бродят по городу, особенно в районе частных секторов в поисках еды, подходят к людям обнюхивая их сумки, суют свои морды в пустые пластиковые стаканы, но одним запахом животным не насытиться, им нужно мясо, но в одиночку им его добыть страшно, а вот, сбившись в стаю, они сильны и видят страх людей, которых ни что кроме махания руками не может защитить, потому что у чиновников в мэрии на это нет денег, хотя на все остальное есть.
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Липчанке

25 минут назад
Ух и зоошиза...
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У меня в деревне

32 минуты назад
Один ребёнок доводил козла. Ну козел разобрался с ним-жопа была синяя вся.козел это не шутки.. Есть случаи доводили быка-но это с летальным исходом)))
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Липчанка

38 минут назад
Незнаю, сколько живу и ни разу бродячие собаки не кусали, а наоборот просили кушать и смотрели добрыми глазами. Я не могу судить, могу только предпологать, что ребёнок сам спровоцировал. Бывают дети жестоко относятся к животным, а те могли ответить на жестокость.
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Липчанка

38 минут назад
Незнаю, сколько живу и ни разу бродячие собаки не кусали, а наоборот просили кушать и смотрели добрыми глазами. Я не могу судить, могу только предпологать, что ребёнок сам спровоцировал. Бывают дети жестоко относятся к животным, а те могли ответить на жестокость.
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Шапокляк

53 минуты назад
Давно уже их никто не ловит. Они плодятся как на дрожжах.
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житель микрорайона Солнечный

53 минуты назад
У нас рядом со стройкой 10 особей собак обитает... и ни кому нет дела...пока не загрызли никого...нет же случая как здесь...Власти вообще забыли, что кроме вируса есть и другие сферы жизни города
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