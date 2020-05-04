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Неизвестные «заминировали» два самолета внутрироссийских рейсов

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Неизвестные «заминировали» два самолета внутрироссийских рейсов

В Шереметьево поступили анонимные сообщения о минировании двух самолетов

Два воздушных судна, вылетевших в понедельник днем из аэропорта "Шереметьево", получили анонимное сообщение о минировании, сообщил ТАСС представитель экстренных служб.

Речь идет о маршрутах из Москвы в Екатеринбург и из Москвы в Санкт-Петербург. Пассажирский самолет, летящий из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Борт, следующий рейсом Москва - Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва. Экипаж не стал менять маршрут, посадка запланирована в Екатеринбурге в течение часа", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, в аэропорт Шереметьево поступило сообщение о "минировании" пассажирского самолета, выполнявшего рейс Москва - Санкт-Петербург.

"В аэропорт Шереметьево пришло анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту самолета рейса Москва - Санкт-Петербург. Борт только что приземлился в аэропорту Пулково, специалисты не обнаружили взрывных устройств", - рассказал собеседник агентства.

В последнее время "почтовые террористы", до этого массово "минировавшие" торговые центры, вокзалы, школы по всей России, переключились на пассажирские самолеты. За последний месяц поступило несколько десятков сообщений о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы. Ни одно из их сообщений подтверждения не нашло.
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