Общество

сегодня, 16:39

Самоизоляция: детские площадки приспособим для стоянок машин? (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Самоизоляция: детские площадки приспособим для стоянок машин? (ФОТО)

Новые примеры автохамства в нашем городе.

Сегодняшний выпуск рубрики, в которой мы вместе с читателями GOROD48 обличаем автохамов, открывает снимок (вверху), сделанный 4 апреля в 13:56 на проспекте Победы, 103.

Несколько машин стоят на тротуаре, а одна и вовсе заехала на детскую площадку. В дни самоизоляции ребятишкам запрещено заходить на площадки, а вот машины некоторые владельцы ставят туда без зазрения совести. Что же останется от любимых место для прогулок детворы за время карантина?

image0.jpeg

22 апреля, 14:40. На улице Желябова водитель грубо нарушает правила дорожного движения, расположив машину прямо на пешеходном переходе. Неодобства для остальных липчан его, похоже, не волнуют.

IMG_20200422_213547.jpg

Мы не раз писали о том, что парковка на газонах – один из наиболее омерзительных видов автохамства – грязь от земли потом развозят и размазывают колесами по всему городу и вдобавок уничтожают природу, зеленые «легкие» города. Этот снимок сделан 22 апреля в 21:35 на Стаханова, 8.

Стаханова, 28.jpeg

Стаханова.jpeg

Стаханова, 28, снимок ещё от 1 марта в 10:20. Водитель вперил свой грузовичок туда, где мог бы расти газон. Ключевые слова – мог бы, потому что при таком поведении жильцов траве здесь вырасти не суждено.

Терешковой, 20.jpeg

Терешковой, 20. Один водитель махом умудрился и тротуар перекрыть и наехать колёсами на газон, на котором, понятно, трава тоже не вырастет.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

18 1139
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (18)

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Дебилы на Вазах

2 минуты назад
Мы свое гавно ставим на чернозем
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Ириша

39 минут назад
Не вижу газона
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Адвокат

52 минуты назад
Правильно,хотите газон живете в деревне
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Водитель

сегодня, 18:18
Опять этот тетушок с фотоаппаратом ходит и фоткает.... Слышь, Петя - на самоизоляции сиди дома, а то штраф выпишем!!!
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стучу по репе быдлу

сегодня, 18:13
Роман, ..тебе уже по репе настучали ?
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Вальяжный автогаражевладелец

сегодня, 18:12
Роман, ...ставь свое корыто на парковку ,лапоть
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зась

сегодня, 18:00
Роман, нарушать не надо не кто и не будет "стучать"
ответить

зась

сегодня, 17:59
Гость, нельзя на улицу выходить давайте выкидывать мусор в окно
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Гость

сегодня, 17:50
Детям нельзя гулять! Изоляция. Как разрешат детям - уедут взрослые.
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Роман

сегодня, 17:48
Сдай соседа - получи конфетку! Стукачи короновирусные! Сексоты хломидные!
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