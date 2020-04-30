Самоизоляция: детские площадки приспособим для стоянок машин? (ФОТО)

Новые примеры автохамства в нашем городе.

Сегодняшний выпуск рубрики, в которой мы вместе с читателями GOROD48 обличаем автохамов, открывает снимок (вверху), сделанный 4 апреля в 13:56 на проспекте Победы, 103.

Несколько машин стоят на тротуаре, а одна и вовсе заехала на детскую площадку. В дни самоизоляции ребятишкам запрещено заходить на площадки, а вот машины некоторые владельцы ставят туда без зазрения совести. Что же останется от любимых место для прогулок детворы за время карантина?





22 апреля, 14:40. На улице Желябова водитель грубо нарушает правила дорожного движения, расположив машину прямо на пешеходном переходе. Неодобства для остальных липчан его, похоже, не волнуют.





Мы не раз писали о том, что парковка на газонах – один из наиболее омерзительных видов автохамства – грязь от земли потом развозят и размазывают колесами по всему городу и вдобавок уничтожают природу, зеленые «легкие» города. Этот снимок сделан 22 апреля в 21:35 на Стаханова, 8.





Стаханова, 28, снимок ещё от 1 марта в 10:20. Водитель вперил свой грузовичок туда, где мог бы расти газон. Ключевые слова – мог бы, потому что при таком поведении жильцов траве здесь вырасти не суждено.





Терешковой, 20. Один водитель махом умудрился и тротуар перекрыть и наехать колёсами на газон, на котором, понятно, трава тоже не вырастет.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.