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Как изменится жизнь россиян в мае
Банковские переводы без высоких комиссий, бесплатное питание в школах, штрафы для уклонистов.
Журнал «Профиль» собрал нововведения, которые вступят в силу в мае 2020 года.
С начала мая Центробанк запретил взимать высокие комиссии за переводы между счетами физических лиц в системе быстрых платежей. Все транзакции до 100 тысяч рублей станут бесплатными. При месячных переводах от 100 тысяч рублей комиссия не должна превышать полпроцента от суммы перевода, но при этом быть не более 1,5 тысяч рублей. Отслеживать ситуацию с тарифами ЦБ будет вместе с Федеральной антимонопольной службой.
1 мая вступает в силу новый закон, гарантирующий младшеклассникам горячее бесплатное питание. Школьники с 1 по 4 классы должны получать горячие блюда не реже раза в сутки. При этом питание будет здоровым и организовано с учетом возраста и физиологических потребностей детей. Кроме того, школы обяжут каждый день публиковать меню на своих официальных сайтах.
С 5 мая в России вступит в силу запрет на продажу алкоголя в ресторанах, кафе и барах с площадью обслуживания не более 20 кв. м., в многоквартирных домах и на соседних с ними территориях. Регионы смогут установить и более строгие требования к площади ресторанных помещений.
С той же даты уклонистам от военного призыва и прохождения медкомиссии грозит штраф до 3 тысяч рублей. В такую же сумму обойдется умышленная порча или утрата документов воинского учета. Срок давности за противоправные действия такого рода увеличен с двух до трех лет.
С начала мая Центробанк запретил взимать высокие комиссии за переводы между счетами физических лиц в системе быстрых платежей. Все транзакции до 100 тысяч рублей станут бесплатными. При месячных переводах от 100 тысяч рублей комиссия не должна превышать полпроцента от суммы перевода, но при этом быть не более 1,5 тысяч рублей. Отслеживать ситуацию с тарифами ЦБ будет вместе с Федеральной антимонопольной службой.
1 мая вступает в силу новый закон, гарантирующий младшеклассникам горячее бесплатное питание. Школьники с 1 по 4 классы должны получать горячие блюда не реже раза в сутки. При этом питание будет здоровым и организовано с учетом возраста и физиологических потребностей детей. Кроме того, школы обяжут каждый день публиковать меню на своих официальных сайтах.
С 5 мая в России вступит в силу запрет на продажу алкоголя в ресторанах, кафе и барах с площадью обслуживания не более 20 кв. м., в многоквартирных домах и на соседних с ними территориях. Регионы смогут установить и более строгие требования к площади ресторанных помещений.
С той же даты уклонистам от военного призыва и прохождения медкомиссии грозит штраф до 3 тысяч рублей. В такую же сумму обойдется умышленная порча или утрата документов воинского учета. Срок давности за противоправные действия такого рода увеличен с двух до трех лет.