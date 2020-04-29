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Система цифровых пропусков вводится в Кемеровской области
С 5 мая в Кемеровской области вводится система цифровых пропусков. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства Кузбасса, ее задача – это обеспечение контроля за соблюдением обязательной самоизоляции.
Предполагается, что система будет вводиться поэтапно. Первыми территориями, в которых начнется тестирование цифровых пропусков, должны стать кузбасские муниципалитеты с самым высоким уровнем заражения. По состоянию на утро 29 апреля больше всего больных COVID-19 по региону в Кемерове, Новокузнецке и пгт Краснобродский.