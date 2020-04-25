сегодня, 20:00
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 26 апреля
Балет «Фауст» под музыку Rammstein и живое выступление Федора Чистякова, серия бесплатных турниров по Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2, и онлайн-выставка вузов на которой расскажут, как изменится процесс поступления в 2020 году все это в сетевом эфире 25 апреля.
Федерация компьютерного спорта России запустила серию бесплатных турниров #ИграемДома для тех, кто находится на удалённом режиме работы и дистанционном обучении из-за режима изоляции. В программе ежедневные турниры по Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Warcraft 3: Reforged, Hearthstone, PlayerUnknown's Battlegrounds и World of Tanks. В 12:00 - турнир по Hearthstone. Для участия нужна регистрация.
Лекторий «Яндекс.Эфира» в 12:00 начнет лекцию «Science.me. Вермеер. Караваджо. Рени. Одиночество в живописи и художники-одиночки». Быть одиноким — одновременно и завидная роскошь, и трагедия для художника. Вебиинар Лены Гусевой, искусствоведа и гида, которая сейчас живет в Риме, будет посвящен историям из жизни художников-одиночек и специфике их живописного языка.
Последний звонок не за горами. Навигатор поступлений приглашает выпускников на онлайн-выставку вузов. В 14:00 в группе «Онлайн-школа/11 класс» в прямом эфире вузы расскажут о том, как они адаптируются в новой ситуации. Вы узнаете, как изменится процесс поступления в 2020 году в связи с текущей эпидемиологической ситуацией, получите актуальную информацию о поступлении.
Екатеринбургский зоопарк вышел онлайн: на YouTube-канале зоопарка можно найти записи показательных кормлений животных, видео-знакомства с питомцами и мини-экскурсии по зоопарку. Каждый день с утра – небольшое видео, а днём выкладывают прямые включения с рассказами о животных.
Нижегородский камерный музыкальный театр в 16:00 покажет гусарский водевиль «Подлинная история поручика Ржевского». Поручик Ржевский возвращается с Отечественной войны 1812 года в свою деревню, о репутации гусара ходят совсем не лестные слухи. Отец его невесты и слышать не хочет о таком женихе. Зато соседка жаждет выдать свою дочь за поручика. Спектакль по-гусарски хулиганский, с куплетами и романсами.
Театр «Ленком» в 18:00 представит кино-театральную версию спектакля «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. «Вишнёвый сад» был последним спектаклем, который репетировал великий артист Олег Янковский. Этот спектакль посвящен его памяти.
Московский губернский театр в 18:00 покажет телеверсию спектакля «Прекрасное далеко».
Липецкий драматический театр на Соколе в 18:00 приглашает посмотреть постановку «Мой бедный Марат». Это история о небанальном любовном «треугольнике», где у каждого свое представление о жизни, счастье и любви.
Российская национальная библиотека организовала виртуальные городские прогулки по Санкт-Петербургу и выложила в сеть полезные лекции. Можно посетить знаменитые музеи и библиотеки, прогуляться по окрестностям современного Петербурга и историческим местам Ленинграда, узнать о способностях своего мозга, послушать лекции об архитектуре, литературе, психологии и истории и даже освоить парфюмерное дело. Лекторий постоянно пополняется.
Петербургский фотограф Иван Смелов, известный завораживающими снимками Северной столицы с высоты, в 19:00 проведёт онлайн-лекцию о городской фотографии.
В подкасте креативного агентства Жиза «10 глупых вопросов» авторы задают дурацкие вопросы серьезным профессионалам – и получают на них ответы.
Новая опера в 19:00 откроет доступ к «Травиате» Джузеппе Верди. Спектакль был показан в рамках Крещенской недели в Новой опере в январе 2013 года.
Международный фестиваль балета DANCE OPEN в 19:00 предлагает еще один вариант «Фауста». Хореограф постановки Син Пэн Ванг выводит «Фауста» на уровень современной притчи с помощью лаконичных декораций, песен группы Rammstein и партитур композитора-минималиста Хенрика Гурецкого. Пожалуй, основной вопрос постановки — не погубит ли современного человека ненасытная жажда знания?
Постановка театра Вахтангова «Амфитрион» 1998 года собрала настоящее созвездие артистов - Сергей Маковецкий, Максим Суханов, Мария Аронова, Владимир Симонов. Спустившись с Олимпа Юпитер, сраженный красотой Алкмены молодой жены фиванского полководца, является к ней в образе ее мужа, однако вскоре с войны возвращается настоящий Амфитрион… Античная комедия о супружеских взаимоотношениях не потеряла своей актуальности. Трансляция начнется в 19:00.
Московский международный фестиваль студенческих спектаклей «Твой шанс» в 19:00 представит еще одну конкурсную работу – спектакль «Чудо святого Антония» Мориса Метерлинка от студентов Российского института театрального искусства ГИТИС. Умерла богатая дама. На её похороны съезжаются родственники — наследники богатства. Новые хозяева уже планируют переоборудование дома, рассчитывают предстоящие траты полученного наследства… Как вдруг приходит Святой Антоний с желанием воскресить усопшую. Все родственники, конечно же опечалены столь траурным событием, но воскрешение никак не входит в их планы…
Гоголь-центр в 20:00 представляет очередную постановку в рамках проекта «Gogol Digital» - это «Шекспир» в режиссуре и хореографии Евгения Кулагина и Ивана Естегнеева. В первую очередь «Шекспир» — это спектакль современного танца. Сами же произведения Шекспира служат только отправной точкой. Истории отдельных персонажей, рассказанные без слов, раскрываются с незнакомой стороны. Например, чем занималась леди Макбет в тюрьме? Была ли у Ромео девушка до Джульетты? Увидеть повтор можно 27 апреля в 15:00.
Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков сыграет онлайн-концерт «ОбНОЛение» в Нью-Йорке. Некоторые композиции музыкант не пел с конца 1990-х. Трансляция начнется в 22:00 по московскому времени.