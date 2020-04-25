«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 26 апреля

Балет «Фауст» под музыку Rammstein и живое выступление Федора Чистякова, серия бесплатных турниров по Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2, и онлайн-выставка вузов на которой расскажут, как изменится процесс поступления в 2020 году все это в сетевом эфире 25 апреля.

