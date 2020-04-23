В России

52 минуты назад

Оценены потери бюджета России при разных ценах на нефть

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#государственный бюджет
Российские эксперты посчитали потери бюджета при снижении среднегодовых цен на нефть до $30, $20, $10 и даже до $1 за баррель. Исследование, подготовленное специалистами РЭУ им. Г.В. Плеханова, есть в распоряжении «Известий»

По данным специалистов, при цене $30 убыток составит 2,5 трлн рублей, при $20 — почти 3 трлн. Как уточняют эксперты, если нефть упадет до $1, бюджет недосчитается всего 2 трлн рублей, так как потери частично компенсирует девальвация рубля. 

Экономисты допускают, что в краткосрочном периоде сырье может дешеветь до нуля, но среднегодовая цена ниже $30 маловероятна. 

При падении котировок до $10 за баррель объем выпадающих поступлений составит 4,7 трлн рублей, но при условии, что ЦБ будет поддерживать курс нацвалюты на уровне 78 рублей за $1 валютными интервенциями. 

Если же регулятор не станет вмешиваться, то российская валюта ослабнет вслед за ценами на нефть до 90 рублей за $1. Это немного смягчит недостаток бюджетных средств, и он составит 3,4 трлн рублей по итогам года. 

Как полагает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Чалова, давление на нефтяные цены для вытеснения с рынка крупных игроков может оказаться долгосрочным. Это приближает негативный сценарий с котировками существенно ниже $20 за баррель. 

Минфин исходит именно из такого прогноза при корректировке федерального бюджета на 2020–2022 год, который пока предусматривает стоимость нефти в $57,7 и курс национальной валюты на уровне 63,9 рубля за $1. 
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#государственный бюджет

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