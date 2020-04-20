Перечень претендующих на помощь государства компаний планируют расширить

Перечень компаний, которые могут рассчитывать на поддержку государства из-за ухудшения финансово-экономического состояния на фоне коронавируса, может быть расширен. Пока власти одобрили помощь 489 предприятиям, рассказали в Минэкономразвития.





«В качестве критериев установлены минимальные значения показателей, которым должна соответствовать организация из числа 72 отраслей (...). Также утвержден перечень дополнительных оснований, при соответствии которым компания может попасть в список», — говорится в сообщении Минэка.



Среди них — разработка критических технологий, обеспечение транспортной доступности удаленных территорий, эксплуатация критически значимой инфраструктуры и другие.



«По особым основаниям» в перечень могут попасть и другие предприятия — например, которые считаются градообразующими, головные исполнители гособоронзаказа, разработчики ПО, а также компании, обеспечивающие безопасность в Крыму.



Списки подготовят Минздрав, Минфин, Минэк, Минтранс и Минстрой.



Например, в перечне Минфина будут представлены системообразующие производители крепкого алкоголя.



Планируется уточнить и критерии по мебельной и пищевой промышленности.



Кроме того, в перечень с большой доли вероятности включат и пострадавших от коронавируса представителей рекламной индустрии. Эту инициативу уже поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В списки, которые есть в распоряжении «Известий» , вошли крупные нефтяные и химические предприятия, электросетевые и генерирующие компании, электростанции, СМИ и IT-компании.«В качестве критериев установлены минимальные значения показателей, которым должна соответствовать организация из числа 72 отраслей (...). Также утвержден перечень дополнительных оснований, при соответствии которым компания может попасть в список», — говорится в сообщении Минэка.Среди них — разработка критических технологий, обеспечение транспортной доступности удаленных территорий, эксплуатация критически значимой инфраструктуры и другие.«По особым основаниям» в перечень могут попасть и другие предприятия — например, которые считаются градообразующими, головные исполнители гособоронзаказа, разработчики ПО, а также компании, обеспечивающие безопасность в Крыму.Списки подготовят Минздрав, Минфин, Минэк, Минтранс и Минстрой.Например, в перечне Минфина будут представлены системообразующие производители крепкого алкоголя.Планируется уточнить и критерии по мебельной и пищевой промышленности.Кроме того, в перечень с большой доли вероятности включат и пострадавших от коронавируса представителей рекламной индустрии. Эту инициативу уже поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов.