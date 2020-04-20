В России

59 минут назад

В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

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В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

Граждане не смогли вовремя вернуться на родину

В одной из пещер в тайской провинции Краби местные полицейские обнаружили пару из России. Туристы жили там в палатке и, как объяснили правоохранителям, делали это вынужденно, поскольку в начале апреля их выселили из отеля из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Российские туристы живут в Таиланде уже на протяжении двух месяцев. В сложную жизненную ситуацию они попали только в апреле. Пара не смогла снять новое жильё после выселения из отеля, и жизнь в палатке в пещере стала единственным вариантом выживания в чужой стране.

Полиция забрала туристов в участок, где их проверили на наличие коронавируса. Все тесты дали отрицательный результат, после чего их разместили в одной из четырёх действующих гостиниц для иностранцев, которые не могут вернуться на родину. В полиции отметили, что до окончания пандемии россияне не смогут покинуть Таиланд, сообщает LIFE. Также правоохранители сообщили о случившемся в российское посольство.
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