Le Vif (Бельгия): Крым ушел в открытое плавание

Мост протяженностью в 18 км (самый длинный в Европе), на котором встречаются редкие автомобили, с параллельными опорами под железнодорожные пути — всего за два года Владимиру Путину удалось физически соединить Крым с Россией после спорного референдума 2014 года (82% «за»).



Лишенной полуострова Украине пришлось дорого заплатить за сближение с Западом. Все запомнили кадры с армадой грузовиков во главе с российским лидером на Керченском мосту в 2018 году. Как бы то ни было, сейчас об этом мало что напоминает. Нигде не видно триумфальных надписей и плакатов. Нет специальных мест, чтобы припарковать машину, сделать фото и купить сувенир.На другом берегу расположена Керчь с населением в 150 000 человек, чья пристань сейчас выглядит абсолютно заброшенной. Она выходит к заливу, который разделяет Черное и Азовское море и теперь контролируется российским флотом. Здесь уже происходили стычки, например, в 2018 году, когда три корабля украинского флота были задержаны вместе с экипажами. В Севастополе, который долгое время был российской военно-морской базой (Москва ежегодно перечисляла арендную плату в 100 миллионов долларов), красуются боевые суда. На берегу российская оборона тоже начеку: повсюду рассеяны мобильные базы с радарами и ракетами земля-воздух.Сама Керчь кажется сонной, несмотря на яркое солнце. На центральной площади под взглядом статуи Ленина два экрана транслируют рекламу и подвиги российских спортсменов. Вокруг мы видим театр, кафе, две пешеходные улицы с пустыми магазинами (хотя коронавирус сюда еще не добрался) и несколько модных баров, где подают пиво «Крым». Почтовые ящики такие же синие, как и в России, за тем отличием, что на них написано «Почта Крыма», а не «Почта России». Сегодня полуостров является одной из 22 автономных республик Российской Федерации и обладает собственной конституцией.Неподалеку находится техникум. О нем писала вся пресса в октябре 2018 года, когда 18-летний учащийся застрелил 15 товарищей и 5 сотрудников, а затем покончил с собой. Монументальная лестница на возвышающемся над городом холме идет к мемориалу Второй мировой, где сейчас активно ведут реконструкцию. С патриотическим наследием не шутят, тем более что Керчь получила статус «города-героя» за отвагу жителей, которые оказались под огнем в боях Красной армии с нацистами. В пригороде подземные туннели служили убежищем для 15 000 солдат и партизан. Только полусотне из них удалось выжить: враг отравил остальных газом.Повсюду видны следы истории. Греки, скифы, турки… Сколько народов жили в бывшей Тавриде с ее мягким климатом? Полуостров стал частью Российской империи только в 1783 году при Екатерине II. Императрица также основала Севастополь, который стал отражением давней российской мечты о выходе в теплые моря. На холме этого портового города многие группы школьников рассматривают огромную панорамную фреску Крымской войны (1853-1856). Вдоль прекрасной прибрежной дороги развешаны афиши с призывом посетить музеи, крепости и исторические места. Такие, как Ливадийский дворец, где Черчилль, Рузвельт и Сталин поделили Европу.В 1954 году советский лидер Никита Хрущев передал полуостров Украине. Когда Россия аннексировала его в 2014 году, в качестве аргумента она заявила о его возвращении. «Большинство населения Крыма является русскоязычным (65% по украинской переписи 2014 года, прим.ред.), но это не отменяет принцип неприкосновенности границ, — отмечает Летиция Спетшински (Laetitia Spetschinsky) из Лувенского католического университета. — Культурная, религиозная и языковая близость России и Крыма, наверное, может служить основанием для особых отношений, которые можно было бы оговорить, но никак не оправдывает аннексию территории».Сегодня новая российская республика отделена от Украины 60-километровым заграждением, чтобы не пропустить «диверсантов». «Я рад, что границу закрыли, потому что не люблю свастику и бандеровцев», — говорит рабочий из Судака. В головах людей прочно засела официальная риторика: она представляет Украину рассадником фашистов вроде Степана Бандеры, украинского националиста, который сотрудничал с нацистской Германией.Москва вкладывает колоссальные средства в новое приобретение. Новый аэропорт, дороги, высоковольтные линии, железнодорожные пути, реставрация задний в городах… Инвестиции в Крым с 2015 по 2022 год оценивают в 13 миллиардов долларов. Но ахиллесова пята никуда не делась: водоснабжение. До 2014 года 90% потребностей полуострова удовлетворялись водой из украинского Днепра. Через месяц после аннексии Киев заблокировал канал и теперь использует «голубое золото» как средство давления. Нехватка воды уже едва не стала причиной экологической катастрофы на местном заводе.Летом сюда прибывает множество российских туристов, которые не расположены тратить много денег, — к большому разочарованию местных коммерсантов: раньше те могли рассчитывать на кошельки отдыхающих из Украины, Прибалтики и даже Западной Европы. Сейчас их не стало. Бельгийских туристов сразу предупреждают, что они не получат в Крыму никакой консульской помощи, поскольку Бельгия, как и ЕС, не признает аннексию. Кроме того, у них не получится забронировать гостиничный номер или снять квартиру через Booking и Airbnb, отправить сообщение через бельгийского оператора и снять деньги. Причиной тому — западные санкции.Из-за них активно работающих в России больших компаний вроде Leroy Merlin, MacDo и Subway не видно в Крыму, за исключением разве что маленького магазина Ikea в Керчи, которому как-то удалось проскочить под западными радарами. Нет на острове и «Лукойла»: компания не открыла ни одной заправки, чтобы не создавать проблем для бизнеса в Европе. По той же самой причине железнодорожное сообщение между Симферополем и Москвой обеспечивается частным оператором, а не РЖД. Крымчане же напрямую не ощущают санкций, поскольку пользуются российскими банковскими картами, онлайн-платформами и другими интернет-услугами.

«Я ничего не имею против Европы, но что она собой представляет сегодня?» — говорит Евгений, который теперь хочет вести бизнес с Китаем. Сидя на пляже в знаменитом винодельческом регионе Новый свет, он распивает в выходной с друзьями бутылку шампанского у превращенного в бар багажника своей «Лады». «Я приклеил российский флаг поверх украинского на номерах, пока не получил новые!» — рассказывает он. Он не согласен называть случившееся переворотом: «Большинство чиновников и сотрудников сил безопасности остались на своих местах. Во всяком случае, более возрастные. Они работали еще при Советском Союзе, когда Москва была столицей, и не считают, что кого-то предали».

«Мы избавились от угрозы украинских националистов, и я чувствую защиту сильной страны», — считает пенсионерка Наталья. Она рада новому размеру пенсии, хотя газета «Коммерсант» недавно писала о недовольстве крымчан. Как бы то ни было, Наталья предпочитает не распространяться о своих взглядах: неизвестно, на кого работает собеседник. «Местные власти знали, как провести референдум», — все же отмечает она. Сделать это было несложно. Первый референдум организовали еще в 1990-х годах, в эпоху Бориса Ельцина, но он так и не получил продолжения, хотя подчеркнул культурную близость россиян и крымчан.

Татары проявляют на этот счет куда меньше энтузиазма. Они составляют всего 15% населения после того, как Сталин депортировал более 190 000 из них за Урал по обвинению в потворстве нацистам. До того момента их культурной столицей был Бахчисарай. В этом небольшом городе на полпути из Севастополя в Симферополь расположен великолепный Хан-Сарай, единственный сохранившийся в Крыму ханский дворец. В день нашего визита он закрыт. «При Украине я мог бы открыть вам дверь», — говорит экскурсовод. Недовольство аннексией видно невооруженным глазом. Его усиливают также посягательства на права человека: депортации, обязательный призыв в армию, полицейские облавы в домах…

Хотя пострадавшие при Сталине меньшинства были реабилитированы Путиным (так в тексте, на самом деле — еще при Горбачеве, прим. ред.), Москва приостановила работу Меджлиса (полуофициальный парламент крымских татар — запрещен в РФ, прим.ред.) и отправила за решетку десятки людей по подозрению в принадлежности к исламистской группе «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в РФ — прим.ред.). В Москве называют это превентивными антитеррористическими мерами, а татары рассматривают аресты как способ заткнуть рот оппозиционерам. Дело в том, что община во главе с лидером Меджлиса Рефатом Чубаровым подчеркивала незаконность аннексии. Сейчас Чубарова преследуют за призыв к насилию, но он объявил о проведении «марша достоинства» 3 мая, хотя затем был вынужден отменить мероприятие из-за пандемии Covid-19.

У украинцев тоже осталось горькое чувство — за тем отличием, что они не признаются как отдельная этническая группа и должны ассимилироваться. От их присутствия мало что осталось, за исключением самой большой в Севастополе гостиницы «Украина», в которой до сих пор витает советский запах. Некоторые сохранили украинские номера, чтобы им было проще ездить по стране, и пешком переходят через границу с Крымом. Виза им не нужна. «Многие пытаются вернуть украинский паспорт, потому что он дает больше свободы для поездок в Европу, — рассказывает человек, который сдает в аренду машины. — Украинцам также не нравится более жесткое российское законодательство в плане городской застройки и более придирчивая бюрократия».

Другими жертвами аннексии стали 800 пациентов-потребителей наркотиков, которые проходили метадоновую заместительную терапию. «Это один из самых успешных проектов на Украине, но такая практика запрещена в России», — говорит журналист Наталья Гуменюк. В результате пациенты вернулись к уличным наркотикам и убивают себя. «Будет хорошо, если из них выживет хотя бы половина». Кстати говоря, список пациентов исчез… «Кроме того, наркомания наказуема в России, и поэтому общение с журналистами опасно для этих людей».

То есть, Крым окончательно «уплыл»? «Аннексия Крыма стала российским ответом на сближение Украины с Западом, в частности с НАТО, и вопрос о возвращении полуострова не стоит, — объясняет Летиция Спетшински. — Западные санкции являются в большей степени символом неодобрения, а не толчком к смене курса». По мнению Натальи Гуменюк, Крым превращается в зону замороженного конфликта, как Абхазия и Южная Осетия. «Потерянный остров» — можно ли так назвать Крым по называнию ее последней книги? «Мне кажется, что он в полной изоляции, — говорит она. — Крым пропал из нашего обсуждения. И из международной тематики». Но не из планов Владимира Путина.

inosmi.ru

