Нарушителя карантина задержали под Липецком

Утром 17 апреля в Липецком районе у села Косыревка экипаж ДПС получил информацию о том, что в его сторону движется автомобиль «Шкода» с 31-летним мужчиной за рулем, которому до 21 апреля предписано находиться дома.



Нарушителя домашнего карантина задержали. Сведения о мужчине переданы в Роспотребнадзор для привлечения его к ответственности.



- В соответствии с информацией Роспотребнадзора люди, которым предписана двухнедельная самоизоляция, проверяются на наличие транспорта. Имеющиеся данные добавляются в соответствующую базу данных и с помощью комплексов видеофиксации их передвижения отслеживаются, - сообщили в УГИБДД по Липецкой области.

