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Нарушителя карантина задержали под Липецком

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#самоизоляция #карантин #коронавирус
4
Нарушителя карантина задержали под Липецком
Утром 17 апреля в Липецком районе у села Косыревка экипаж ДПС получил информацию о том, что в его сторону движется автомобиль «Шкода» с 31-летним мужчиной за рулем, которому до 21 апреля предписано находиться дома.

Нарушителя домашнего карантина задержали. Сведения о мужчине переданы в Роспотребнадзор для привлечения его к ответственности.

- В соответствии с информацией Роспотребнадзора люди, которым предписана двухнедельная самоизоляция, проверяются на наличие транспорта. Имеющиеся данные добавляются в соответствующую базу данных и с помощью комплексов видеофиксации их передвижения отслеживаются, - сообщили в УГИБДД по Липецкой области.
44 5597
#самоизоляция #карантин #коронавирус
4

Комментарии (44)

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молодой тупняк

3 минуты назад
Тупняку, да я тоже задавал такие вопросы! Его верные соратники говорят что денежки народ даёт, я незнаю святой или нет, но то, сто он не в кремлёвской банде это точно!
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Инкогнито

4 минуты назад
Что касаемо данной "новости"-это конечно же паскудство, кровь стукачей и комиссаров даёт о себе знать! Что касаемо большинства авторов комментариев, и не только данной "новости": у нормального человека создаётся впечатление что это "большинство" - неадекваты и кретины! Очень надеюсь, что упомянутое мною " большинство"-является на самом деле реальным меньшинством в нашем обществе! Всем нормальным людям читающим данный комментарий: мира, добра и с наступающей Пасхой!
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Юрок Алтушок.

11 минут назад
А после этого сотрудник ГИБДД * на работу и вот тут понесется. Почему не изолировали этого сотрудника ГИБДД?
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Чаплыгинец

14 минут назад
Пристрилить его надо
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Чаплыгинец

15 минут назад
Пристрилить его надо
ответить

Чаплыгинец

15 минут назад
Пристрилить его надо
ответить

рулон

15 минут назад
***, верно они же контактные а вот интересно кто его сдал народ стал гнилым
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В ротдам

17 минут назад
липчанка, учи сука закон
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* в рот

17 минут назад
липчанка, учи сука закон
ответить

* в рот

17 минут назад
липчанка, учи сука закон
ответить
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