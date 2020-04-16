37-летняя женщина поверила звонку из службы безопасности банка и осталась без 145 000 рублей

Два мошенничества зарегистрированы полицейскими в Липецке 15 апреля. Оба совершены по стандартным схемам.



Вчера 37 -летняя жительница Липецка поверила в звонок из «службы безопасности банка».



- Звонившие заявили липчанке, что с ее счетом совершаются неавторизованные действия и предложили перевести деньги на безопасный счет. Женщина так и сделала, оказалось, что безопасный счет - это электронный кошелек злоумышленников, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Во втором случае пострадал несовершеннолетний житель города. Юноша присмотрел дешевый iPhon-10 на сайте объявлений, перевел продавцу 9000 рублей. Получив деньги, продавец перестал выходить с липчанином на связь.

