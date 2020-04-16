Происшествия

31 минуту назад

37-летняя женщина поверила звонку из службы безопасности банка и осталась без 145 000 рублей

250
#мошенничество
37-летняя женщина поверила звонку из службы безопасности банка и осталась без 145 000 рублей

Два мошенничества зарегистрированы полицейскими в Липецке 15 апреля. Оба совершены по стандартным схемам.

Вчера 37 -летняя жительница Липецка поверила в звонок из «службы безопасности банка».

- Звонившие заявили липчанке, что с ее счетом совершаются неавторизованные действия и предложили перевести деньги на безопасный счет. Женщина так и сделала, оказалось, что безопасный счет - это электронный кошелек злоумышленников, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

Во втором случае пострадал несовершеннолетний житель города. Юноша присмотрел дешевый iPhon-10 на сайте объявлений, перевел продавцу 9000 рублей. Получив деньги, продавец перестал выходить с липчанином на связь.
250
#мошенничество

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанин промышлял кражами в магазинах городов Черноземья
#кража
1
Липчанин промышлял кражами в магазинах городов Черноземья

43 минуты назад

Происшествия
В Липецке минивэн снес пешехода на «зебре»
#авария #ДТП
4
В Липецке минивэн снес пешехода на «зебре»

55 минут назад

Происшествия
На окружной трассе крупное ДТП: грузовик смял «ВАЗ», повреждены еще два автомобиля
#авария #ДТП
53
На окружной трассе крупное ДТП: грузовик смял «ВАЗ», повреждены еще два автомобиля

вчера, 17:44

Происшествия
Молодой человек из Тульской области погиб в районе Станового в день своего рождения
#Авария #ДТП #сводка ГИБДД
12
Молодой человек из Тульской области погиб в районе Станового в день своего рождения

вчера, 17:15

Происшествия
Убийца матери своего ребенка отправился в колонию
#Убийство
14
Убийца матери своего ребенка отправился в колонию

вчера, 16:49

Происшествия
Полицейские отыскали участников избиения мужчины на улице Ушинского
#драка
57
Полицейские отыскали участников избиения мужчины на улице Ушинского

вчера, 15:36

Происшествия