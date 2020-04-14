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Число обращений к психиатрам в России выросло на фоне пандемии

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#коронавирус

С начала распространения эпидемии коронавируса в России количество обращений к психиатрам выросло больше, чем на треть, при этом большинство из них поступают от мужчин. 

«На 30-40% выросло количество обращений к психиатрам, среди которых преобладают люди с коронапсихозом — реактивным состоянием, паникой, которая возникла в экстремальной жизненной ситуации», — рассказал «Известиям» завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович. 

По его словам, большинство людей озабочены потерей работы и платежных способностей. 

При этом из каждых пяти обращений минимум три — от мужчин в возрасте 20-40 лет, рассказал психолог, консультант телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Илья Слободчиков. 

Он уточнил, что в основном мужчины жалуются на усталость от семьи или партнера, сложность контроля своих эмоций в ситуации заточения. 

В свою очередь, психолог фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Мария Сиснева заявила, что порядка 20% обратившихся на горячую линию — люди, испытывающие сильную тревогу из-за новостей с громкими заголовками. 

Шмилович отметил, что, если не найти компромисс между организацией безопасности людей и запугиванием, то можно ожидать вспышку суицидов у взрослых граждан — в частности, у мужчин 30-50 лет, которые подвержены реактивным состояниям. 
184
#коронавирус

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