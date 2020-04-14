Минздрав утвердил принципы лечения легких коронавирусных больных на дому

Министерство здравоохранения Российской Федерации своим приказом утвердило «Основные принципы оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19».



Согласно «Основным принципам» врач при принятии решения о возможности лечения пациента с диагностированной новой коронавирусной инфекцией должен принимать во внимание отсутствие высокой температуры, одышки, удовлетворительное насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии. В случае принятия решения о дальнейшем оказании медицинской помощи пациенту в домашних условиях оформляется его информированное согласие на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции.



Пациент с легким течением заболевания должен быть проинформирован медицинским работником о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия (температура тела более 38,5 °C, появление затрудненного дыхания, одышки, появление или усиление кашля.



Лица, проживающие с пациентом с легким течением заболевания в одном помещении, должны быть проинформированы о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией и необходимости временного проживания в другом месте.



Пациент с легким течением заболевания и лица, проживающие с таким пациентом, должны быть проинформированы о том, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение их к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.



Не допускается лечение на дому при легком течении заболевания в случае, если возраст пациента старше 65 лет или имеются симптомы острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеванием дыхательной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких), беременностью;



совместном проживании с лицами, относящимися к группам риска (лица в возрасте старше 65 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин) и невозможности их отселения независимо от тяжести течения заболевания у пациента;



легком течении заболевания у детей в возрасте менее 3 лет или наличии у детей в возрасте до 18 лет симптомов острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хроническими заболеваниями: сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, врожденными пороками сердца и легких, находящихся на иммуносупрессивной терапии; беременности.



Как сообщает министерство здравоохранения, принципы лечения на дому приняты «с учетом анализа особенностей развития и течения новой коронавирусной инфекции, практических наработок отечественных и зарубежных инфекционистов и эпидемиологов, а также принимая во внимание многочисленные пожелания граждан, заболевших и перенесших новую коронавирусную инфекцию в легкой форме, предоставить им возможность лечиться на дому в комфортных и привычных условиях».

