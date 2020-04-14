Коронавирус

сегодня, 15:02

Минздрав утвердил принципы лечения легких коронавирусных больных на дому

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#коронавирус #самоизоляция
Минздрав утвердил принципы лечения легких коронавирусных больных на дому

Министерство здравоохранения Российской Федерации своим приказом утвердило «Основные принципы оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Согласно «Основным принципам» врач при принятии решения о возможности лечения пациента с диагностированной новой коронавирусной инфекцией должен принимать во внимание отсутствие высокой температуры, одышки, удовлетворительное насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии. В случае принятия решения о дальнейшем оказании медицинской помощи пациенту в домашних условиях оформляется его информированное согласие на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции.

Пациент с легким течением заболевания должен быть проинформирован медицинским работником о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия (температура тела более 38,5 °C, появление затрудненного дыхания, одышки, появление или усиление кашля.

Лица, проживающие с пациентом с легким течением заболевания в одном помещении, должны быть проинформированы о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией и необходимости временного проживания в другом месте.

Пациент с легким течением заболевания и лица, проживающие с таким пациентом, должны быть проинформированы о том, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение их к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Не допускается лечение на дому при легком течении заболевания в случае, если возраст пациента старше 65 лет или имеются симптомы острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеванием дыхательной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких), беременностью;

совместном проживании с лицами, относящимися к группам риска (лица в возрасте старше 65 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин) и невозможности их отселения независимо от тяжести течения заболевания у пациента;

легком течении заболевания у детей в возрасте менее 3 лет или наличии у детей в возрасте до 18 лет симптомов острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хроническими заболеваниями: сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, врожденными пороками сердца и легких, находящихся на иммуносупрессивной терапии; беременности.

Как сообщает министерство здравоохранения, принципы лечения на дому приняты «с учетом анализа особенностей развития и течения новой коронавирусной инфекции, практических наработок отечественных и зарубежных инфекционистов и эпидемиологов, а также принимая во внимание многочисленные пожелания граждан, заболевших и перенесших новую коронавирусную инфекцию в легкой форме, предоставить им возможность лечиться на дому в комфортных и привычных условиях». 
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#коронавирус #самоизоляция

Комментарии (11)

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Ну да

1 минуту назад
Замечательно, на дому лечиться, это вам нет ОРВИ. а вирус по системе вентиляции нее распространяется не? Это вы так специально весь подъезд заражаете да?
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Бестолковая блондинка

8 минут назад
А куда девать домашнее животное на время госпитализации? Ведь ни один из знакомых не рискнёт прийти его покормить в инфицированную квартиру(
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Друггг

38 минут назад
Нормальный ход конем... Еб.тесь вы дома со своей болезнью сами..
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Андрей

48 минут назад
Анна, одень скафандр
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,

57 минут назад
Чтобы 1 инфицированный лечился на дому,расселять придется весь многоквартирный дом.Т.К.Вентшахта сообщается между квартирами.
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Я

57 минут назад
А ещё вам на дом привезут лекарство и с вас потребуют оплатиту. Всё для народа. Это уже потвержденный факт.
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Анна

сегодня, 15:52
Мне вот надо в поликлинику,к врачу.но,не иду,боюсь там подцепить инфекцию,страх сильный присутствует.ведь 50% подхватывают там инфекцию.что делать то?
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Александр

сегодня, 15:44
Я так понял лечебных коек не хватает.
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Ковид19

сегодня, 15:38
.., а что тестирование ИЗЛЕЧИТ ??? Или есть желание попасть с подозрением на КВ в "инфекцию"и ТАМ наверняка подцепить КВ..((( Уже не секрет ,что 50% с КВ заразились в мед.учреждениях.((( ПОЭТОМУ ВСЕ С ОРВИ.... без всяких тестов ТЕПЕРЬ УСЛОВНО ИНФИЦИРОВАННЫЕ ((( Больниц и тестов НЕ ХВАТИТ на всех "легких и бессимптомных"..
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Глупый бухгалтер

сегодня, 15:31
Согласно п. 11 Протокола заседания областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Липецкой области (№ 22 от 13.04.2020г.): Начальнику правового управления администрации Липецкой области и начальнику управления административных органов Липецкой области поручено: "Подготовить алгоритм принудительной госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией, отказывающихся от госпитализации, с учетом судебной практики". Получается Минздрав РФ - не авторитетный орган в РФ, а органы власти на местах вправе принимать свои решения?
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