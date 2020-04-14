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36 минут назад
Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия
Впервые в истории режим крупного бедствия объявлен во всех 50 штатах сразу
Впервые в истории США все пятьдесят штатов и Округ Колумбия, ввели режим стихийного бедствия Последним штатом, где положение было одобрено президентом Дональдом Трампом, стал Вайоминг, сообщает РИА Новости.
По последним данным, в Соединенных Штатах выявлено 530 тысяч больных коронавирусом, скончались 20 508 человек. Накануне США вышли на первое место в мире по числу жертв, обогнав Италию. При этом наиболее подвержен COVID-19 Нью-Йорк: там в день умирают по 700 пациентов.
Месяц назад Дональд Трамп ввел национальный режим чрезвычайной ситуации — и к тому времени многие штаты ввели режимы ЧС на своем уровне.
Сегодня в США отмечают Пасху и три недели назад Трамп обещал открыть страну и снять федеральные ограничения. Но количество заболевших и умерших от коронавируса в США только бьет отрицательные рекорды, уже превзойдя Италию по числу смертей. Больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Теперь в Белом Доме обсуждают новый дедлайн возвращения экономики к полному функционированию — 1 мая. Но по расчетам самого правительства США, если меры по принудительной социальной изоляции снять к началу мая, то число умерших от коронавируса в США превысит 200,000.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,77 миллиона человек, погибли почти 109 тысяч.
По последним данным, в Соединенных Штатах выявлено 530 тысяч больных коронавирусом, скончались 20 508 человек. Накануне США вышли на первое место в мире по числу жертв, обогнав Италию. При этом наиболее подвержен COVID-19 Нью-Йорк: там в день умирают по 700 пациентов.
Месяц назад Дональд Трамп ввел национальный режим чрезвычайной ситуации — и к тому времени многие штаты ввели режимы ЧС на своем уровне.
Сегодня в США отмечают Пасху и три недели назад Трамп обещал открыть страну и снять федеральные ограничения. Но количество заболевших и умерших от коронавируса в США только бьет отрицательные рекорды, уже превзойдя Италию по числу смертей. Больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Теперь в Белом Доме обсуждают новый дедлайн возвращения экономики к полному функционированию — 1 мая. Но по расчетам самого правительства США, если меры по принудительной социальной изоляции снять к началу мая, то число умерших от коронавируса в США превысит 200,000.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,77 миллиона человек, погибли почти 109 тысяч.