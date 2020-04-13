В России

сегодня, 15:24

На въездах в Москву поставили ОМОН

550
На въездах в Москву поставили ОМОН

Сотрудники полиции и ОМОН контролируют въезжающие в Москву из области потоки машин

Полицейские посты на въездах в Москву усилены сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщает "Интерфакс".

Из-за ужесточения с 13 апреля пропускного режима посты ГИБДД на въездах в Москву дополнительно усилили ОМОНовцами. Въезжающие в Москву из области потоки машин теперь контролируются полицией совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии.

Кроме того, улицы столицы патрулируют экипажи вневедомственной охраны. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования проводят профилактиктические беседы с гражданами, рассказывают о мерах предосторожности, чтобы снизить интенсивность распространения коронавирусной инфекции, просят без необходимости не выходить из дома.

Ранее сообщалось, что на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пускают по двум-трем полосам. Въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение - Московская область.

По данным источника, машины из других регионов разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.
550

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Собянин рассказал о порядке получения спецпропусков
Собянин рассказал о порядке получения спецпропусков

сегодня, 13:15

В России
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС

сегодня, 13:08

В России
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

сегодня, 12:46

В России
Выпавшего из окна москвича оштрафуют за нарушение самоизоляции
Выпавшего из окна москвича оштрафуют за нарушение самоизоляции

сегодня, 11:12

В России
Тульский крематорий отказывается принимать из Москвы тела умерших от коронавируса
2
Тульский крематорий отказывается принимать из Москвы тела умерших от коронавируса

вчера, 11:28

В России
Татьяна Буланова попала в больницу
Татьяна Буланова попала в больницу

вчера, 11:26

В России