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На въездах в Москву поставили ОМОН
Сотрудники полиции и ОМОН контролируют въезжающие в Москву из области потоки машин
Полицейские посты на въездах в Москву усилены сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщает "Интерфакс".
Из-за ужесточения с 13 апреля пропускного режима посты ГИБДД на въездах в Москву дополнительно усилили ОМОНовцами. Въезжающие в Москву из области потоки машин теперь контролируются полицией совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии.
Кроме того, улицы столицы патрулируют экипажи вневедомственной охраны. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования проводят профилактиктические беседы с гражданами, рассказывают о мерах предосторожности, чтобы снизить интенсивность распространения коронавирусной инфекции, просят без необходимости не выходить из дома.
Ранее сообщалось, что на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пускают по двум-трем полосам. Въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение - Московская область.
По данным источника, машины из других регионов разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.
Из-за ужесточения с 13 апреля пропускного режима посты ГИБДД на въездах в Москву дополнительно усилили ОМОНовцами. Въезжающие в Москву из области потоки машин теперь контролируются полицией совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии.
Кроме того, улицы столицы патрулируют экипажи вневедомственной охраны. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования проводят профилактиктические беседы с гражданами, рассказывают о мерах предосторожности, чтобы снизить интенсивность распространения коронавирусной инфекции, просят без необходимости не выходить из дома.
Ранее сообщалось, что на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пускают по двум-трем полосам. Въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение - Московская область.
По данным источника, машины из других регионов разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.